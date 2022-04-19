跟著大港橋純白身影，越過昔日的內船渠，今（2022）年1月底開幕的高雄港棧庫群KWs「大港倉410」就在眼前。帶著好奇心前往遊逛，滿滿是新感覺的體驗！不僅有樂檸漢堡、永心鳳茶等人氣店家進駐，現場也販售高雄獨有的「大港餅」，在這裡享受吹海風、看夕陽、吃美食和買好物的悠閒，你我都是港都生活風格的代言人。

9座老舊倉庫群華麗變身

過去被稱為「裏船溜」的第三船渠所在地，大港倉410從全新角度，開展出能夠透看大港橋身影的長窗，讓人坐在裡頭就能盡覽港口風景；高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，大港倉計畫目前已活化4座倉庫，後續還有5座將繼續推進，預計今年暑假會再「華麗變身」，九種不同的美麗風貌，要讓遊客們重新、也從心愛上高雄港。

大港倉KD7至KD10倉庫(攝影/曾信耀)

在KD7至KD10倉庫間自由地穿梭漫步，讓人不禁回憶起過往，這裡曾是高雄港區老舊倉庫群，現在成為了想吃美食可停下腳步走進尋味，或坐在裏船溜花園裡放空享受靜謐時光的場域；等待傍晚來臨，漫步港邊欣賞日落餘暉打在大港橋上、倒映在水面中的金黃瀲灩，不僅是市民們的休閒日常，也希望讓到訪的遊客們，能夠在腦海裡留下對高雄的美好印象。

倉庫各有風格 逛過一次就愛上

4座倉庫以「一茶一樹一咖啡 一酒一鞄一食肆」主題規劃，串聯成形塑高雄生活風格的商場，倉7庫是女性朋友會喜歡的飾品小物和時裝，逛累了來去永心鳳茶坐下來品茗好茶；倉8庫有樂檸漢堡與老饕酒市，美式速食與日式居酒，是三五好友相聚首選；倉9庫主打運動休閒與時尚，貼近年輕客群需求，將陸續引進知名運動品牌。

倉10庫空間營造則兼具潮流感與故事傳遞，牆面上是40至60年代的老照片，與目前進行中的「高港時光─高雄築港影像特展」融為一體，訴說高雄港歷史紋理；十分受歡迎的「大港潮」，囊括高雄必定推薦的伴手禮，獨家推出大港橋小夜燈與鑰匙圈等港口限定文創小物，未來有更多高雄特色的店家進駐。

公共藝術「大港迴聲」重現高雄港50年代香蕉碼頭起重機吊起盛裝香蕉竹簍的歷史意象，是大港倉拍照打卡的人氣景點。(攝影/曾信耀)

此外，倉庫後方廣場設置的公共藝術「大港迴聲」，重現高雄港50年代香蕉碼頭起重機吊起盛裝香蕉竹簍的歷史意象，由1座搖擺鐘、37顆銅鐘組成，是全臺最大的音樂銅鐘，吸引遊客拍照打卡留念。

高雄首間樂檸漢堡 打造烘焙室每天都新鮮

樂檸漢堡進軍高雄第一家店就選定在大港倉410，為了自家烘焙招牌漢堡包，特別設置烘焙室，現場烘焙10年老麵台麥麵包，配上高品質牛肉等食材、獨家特製醬汁與鮮榨果汁製成的汽水，端出天然好吃美味。

在大港倉開設高雄首店的樂檸漢堡，希望將坐在美麗水岸享用美味漢堡，形塑成一種生活態度。（攝影/曾信耀）

「騎YouBike或搭輕軌來店裡，點1份招牌大size漢堡享用，這般自然、舒服與慢活，正是現代人追求的愜意。」樂檸漢堡說，「很開心來到擁有陽光、藍天白雲與港灣的高雄，與『穿短褲、來樂檸』包裝slogam形象一致，大港倉場域也很適合發揮品牌氛圍與價值，能參與其中非常幸福，未來也將呈現更多元的利用與規劃，呼應高雄在地特色。」

永遠的高雄人 「永心鳳茶」質感挑動台式味蕾

高雄精緻台茶品牌永心鳳茶，是老新台菜第二代創立的新品牌，以台灣茶與台菜為主角，用創意激盪出台味新美學。就在展店腳步準備走向國際之際，仍不忘身為高雄的一份子進駐大港倉。

永心鳳茶認為，大港倉位於環視港灣區重要的地理位置，串連周邊大港橋、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及棧貳庫等指標景點，未來將成為臺灣獨有城市港灣休憩觀光亮點，因此在大港倉推出新型態菜單，包括在地風味的海鮮洋食與多種酒類，創造到高雄看海景、吃海鮮的口碑餐館。

高雄需要的伴手禮 歐貝拉「大港餅」做到了！

大港倉聯手高雄在地烘焙職人歐貝拉，經過半年研發，推出高雄獨有的「大港餅」，内餡嚴選有產銷履歷認證的高雄大寮8號紅豆，經過慢火細細熬煮後，紅豆泥口感綿密帶著濃郁香氣，被層層酥脆派皮包覆，外酥內軟多層次口感，製作過程十分耗時。包裝外盒以水藍色為設計主色調，相當吸睛又融入港邊地標建築，在在展現出高雄的城市意象，開賣至今已狂銷上千餘盒。

高雄在地烘焙職人歐貝拉推出的「大港餅」，從內餡口感與外包裝設計都很有高雄味。(攝影/曾信耀)

業者指出，身為高雄在地品牌，對翻新舊港區計畫樂見其成，也希望讓外縣市民眾與國際友人看到高雄！當初接到合作邀請很快就答應，而創辦人謝文額特別將他與夫人之間，擁有甜蜜回憶的紅豆放入其中，為大港倉量身定做家人、情侶間能互相分享的甜點。

港邊最Chill感受 只有來過才會知道

假日的大港倉人潮絡繹不絕，不少人是第一次來到這個好地方，整體環境乾淨整潔，逛起來舒服自在。「這裡很適合親子共遊，不僅有足夠空間讓小孩奔跑，也可以近距離接觸港邊自然生態。」臺南林小姐認為，大港倉一月才剛開幕，是很新的試驗，一個城市如何永續觀光，之後的維運與活動設計，令人期待。

港灣慢活氣氛加上大港倉時尚裝潢風格，讓遊客讚不絕口。來自彰化的許小姐說，走在港邊很Chill、很悠閒，海風吹來徐徐宜人，期待未來大港倉的發展。臺北王小姐則說，大港倉410逛起來很有都會風，並對結合港灣、商場與新舊融合的感覺大表讚賞。

大港倉假日人潮絡繹不絕，整體環境乾淨整潔，適合假日全家大小一起來玩。(攝影/曾信耀)

「有點像國外Outlet的感覺！」市民楊小姐說，雖然商店品牌不算多，但質感很吸引人，在港邊不管是散步聊天，或坐下來喝茶、喝咖啡都很享受，她說一定會把大港倉推薦給朋友。「蓬萊商港腹地開闊適合騎單車，有不少騎著YouBike來這裡放鬆的朋友。」市民陳先生相當看好蓬萊倉庫活化，不但可一改以前的雜亂，也讓港區煥然一新。

蓬萊商港隨著轉型活化，搖身一變為集結歷史文化、購物及美食複合商場和觀光休閒的親水場域，加上周邊已成形的高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等，且在便捷的高雄輕軌帶來人潮的護持下，以新身分和樣貌向世界招手的大港倉410，可望為高雄經濟再次登峰造極。

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• 高港時光─高雄築港影像特展

本文作者：王亭云