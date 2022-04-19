2020年美國WTI（西德州原油期貨）負油價事件震驚全球，當時油價跌入負區間讓不少投資人慘賠，如今傳出有多位交易員被指控操縱市場，透過惡意拋售大量期貨合約讓油價摔成負數，並藉反彈賺進7億美元（約新台幣200億）相關對話紀錄也因調查而被公開，再次讓此事成為討論焦點。

綜合外媒報導，2020年4月20日，新冠疫情在全球爆發，導致燃料需求大幅下降，引發市場擔憂供應過剩，石油價格首次跌入負數區間，而WTI石油價格暴跌至-38美元。

隨後，因負油價事件蒙受鉅額損失的貴金屬交易商Mish International Monetary向12位英國維加資本Vega Capital London的交易員提出惡意操縱油價市場的集體訴訟，並稱這些交易員串聯操縱市場，踩到反壟斷紅線。

Mish指控被告購買特殊的結算交易（TAS）合約，其價格是由當天的結算價值為主，並串通在到期前拋售大量的普通WTI合約。根據Mish的指控，當天交易員的交易都有高度相關，其中96.2%到99.7%的交易都朝著同一個目標進行。

法院文件也顯示，在收盤前的半小時內，英國交易員的交易量，佔WTI原油期貨總交易量的29.2%。報導指出，這群交易員被指控通過「虛擬鎖定」的方式湧入市場，迫使WTI價格跌至歷史低點，隔天WTI的價格從每桶負38美元反彈至約10美元，讓交易員賺進一筆鉅額橫財。

不僅如此，交易員之間的聊天紀錄也被曝光，他們在群組中多次提到，「請不要告訴別人今天發生的事，小夥子們」、「我希望看到負的WTI價格」、「每五點就繼續賣」、「為了這一刻我們努力了很多年，現在我們只需要閃電般攻擊它」、「每個人都做空，這樣我們就有彈藥」等對話。

最終法院駁回未出現在對話紀錄中的4名交易員的訴訟，但從對話紀錄與高度相關的交易證據認定其他8人有違規事實，發起訴訟的Mish需要在4月底前修改其訴訟，並重新填寫被駁回的部分，再進行後續調查與審理。