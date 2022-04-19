重拾運動習慣後發現「不復當年勇」，不單單只是年齡增長、疏於訓練的問題，也與體內蛋白質的機制變化有關？《臨床研究期刊》刊載的研究表明，長時間不運動將導致肌肉中的蛋白質發生變化、失去活性，並可能使恢復運動後的個人表現顯著下降。

●不運動讓體內細胞失去活性？ 動物實驗證實：使身體活動力下降

透過先前的研究可得知，透過檢測血管內層中的蛋白質「Piezo1」，可以了解運動期間肌肉內的血流變化。研究團隊將遭受破壞的Piezo1細胞植入小鼠體內，並將其與具有完整Piezo1細胞的小鼠進行比較。結果顯示，體內Piezo1細胞失去活性的小鼠，在10週後的跑步、攀爬和步行表現皆低於健康的小鼠。

(圖/潮健康提供)

研究作者Fiona Bartoli博士表示，儘管2組小鼠運動的時間相似，但失去活性的Piezo1細胞確實使小鼠的活動能力下降。不過，Piezo1不會改變能量代謝、呼吸或心臟功能，以及肌肉纖維組成。

團隊進一步對小鼠的骨骼肌微血管進行檢測：他們發現失去活性的Piezo1，使肌肉微血管密度降低20%；且內皮細胞的死亡率大幅上升。Bartoli博士認為，內皮細胞的死亡，可能與Piezo1的活性降低有關。

數據模型顯示，運動期間肌肉組織中增加的血流量，可能將活化Piezo1細胞，並有助於維持骨骼肌組織中血管的穩定性，從而增加微血管密度並改善肌肉功能。換言之，在「長時間不運動」的狀態下，容易使Piezo1失去活性、從而導致運動能力下降。

●現代人運動力普遍下降 專家：應減少久坐、維持鍛鍊習慣

「此前學界普遍認為，只要個人運動量愈少、運動量就會更困難。研究結果恰好解釋了這點。」Bartoli博士指出，現代人確實有各種原因無法運動，如工作、重大疾病、身體受傷等等，導致久坐不動的習慣難以改變。往後若想從事體育活動，運動力可能將顯著下降。

「例如你先前保持著重訓的習慣，往後因為各種因素而訓練停滯。只要停滯的時間愈久，恢復訓練時不僅會更難進入狀況，訓練成效也將不如以往。」

Bartoli博士表示，定期運動對保持Piezo1的活性、促進身體表現而言至關重要。雖然Piezo1的低活性對運動表現有著負面作用，但不影響參與運動的心態和動機。若想保持一定程度的運動力，保持鍛鍊習慣仍有必要性。