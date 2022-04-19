美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究人員與全世界研究團隊合作，蒐集了101,457人的123,894次腦部核磁共振MRI掃描影像，這是全球首次最大規模的腦部影像研究，年齡跨度從受孕16週後的胎兒到100歲的成年人都含括，顯示了人類大腦如何在生命早期迅速擴張，接著，隨著年紀增長慢慢萎縮。此項研究成果已刊登在學術期刊《Nature》。

●繪製人類生命週期腦圖表

資料庫中的腦部影像包括典型人類大腦，以及患有各種疾病（如阿茲海默症）與神經認知差異（包括自閉症類群障礙）者的大腦。研究人員再利用統計模型創建數據，確保無論資料提供者使用哪種類型的MRI機器，掃描結果都具有直接可對比性。

最終得到的研究成果是一組圖表，按年齡繪製了幾個關鍵的大腦指標，例如灰質（grey matter）體積與平均皮質（cortex）厚度在人的發育早期達到巔峰，而白質的體積在接近30歲左右達到巔峰。

尤其是關於腦室（腦脊髓液量）的資料，讓研究人員感到驚訝，因為科學家們知道腦脊髓液量會隨著年齡的增長而增加，它通常與腦萎縮有關，但研究人員對於腦室在成年後期的增長速度感到震驚。

●明顯缺乏多樣性為目前限制

這項海量研究規模的數據震驚神經科學界，長期以來樣本量小，而不得不在研究中解決可重複性的問題，且MRI施作的成本價格不低，因此限制了此方面的研究發展。

研究團隊的腦部掃描資料主要來自北美及歐洲，不成比例地反映了白人、大學年齡、城市與富裕人群。劍橋大學認知神經科學家Sarah-Jayne Blakemore認為，該研究僅包括三個來自南美的數據庫及一個來自非洲的數據庫，約占研究中使用的所有腦部掃描的1%，限制了研究結果的普遍性。

不過研究團隊並沒有因此放棄，創建了網站、將資料庫開放供學術研究，並邀請更多的腦部圖像資料蒐集。目前雖然無法做為臨床使用，但有朝一日仍然希望能作為醫師的常規臨床工具，如同兒童生長曲線資料。