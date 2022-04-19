血糖超標時，通常沒有明顯症狀，但是會帶來很多併發症。其中最大的威脅，就是對於心血管疾病影響。從腦、心臟跟周邊，都可能造成中風、心肌梗塞，甚至周邊血管阻塞，依照比例不太一樣，有百分之二十到三十左右，都有這樣的風險性。所以糖尿病真的會造成心臟血管阻塞，這也是我們心臟科醫師最擔心的。

●什麼是動脈粥狀硬化？

最簡單來說就是血管阻塞，因為糖尿病會造成我們的血管變得比較小之外，也可能會有膽固醇或者是高血壓，會造成血管更嚴重阻塞。

糖尿病常常會造成全身性血管的問題，通常會分大血管或小血管，大血管就是一些冠狀動脈，周邊血管叫大動脈，或者是腦部的血管，所以糖尿病常常會造成中風、心肌梗塞、周邊血管阻塞，當然也會造成眼睛，甚至造成腎臟動脈的血管，所以台灣洗腎率很高，也是跟糖尿病有關。

(圖/照護線上提供)

●心血管疾病常見的症狀有哪些？

最常見的就是以喘為表現，病人因為心臟血管有一些阻塞，活動力下降，所以病人很常第一個症狀是覺得會喘，但是再不管它時，可能會出現胸悶，所以常常聽見叫心絞痛。

心絞痛通常是典型的胸痛，可能是胸痛合併到左肩或下巴，這是一個比較典型的症狀。第二個是它的疼痛會因為休息而改善，這是典型心絞痛的定義，但是胸痛到連休息都不會改善時，這可能就進入到不穩定的心絞痛，這時會建議民眾盡快就醫，是比較安全。

●如果有心血管疾病，會建議調整控糖的藥物嗎？

是的。這是因為目前糖尿病的治療指引，當糖尿病遇到心血管疾病時，可能需要做腸泌素的治療，或者是排糖用藥，提早介入會改善病人的存活率。

●腸泌素如何控制血糖？

腸泌素是我們吃了東西，食物經過胃到腸子的時候，就會刺激腸泌素的分泌，這是天生就有的荷爾蒙，只是當糖尿病發作時，腸泌素的效果就會變差，變差時就會造成血糖變高，因為腸泌素本身是我們自己的東西，它可以讓我們的胰島素分泌，抑制升糖素，同時可以讓胃排空下降，所以它有很多的方式，可以讓血糖去做改善。

●哪些族群適合使用腸泌素控制血糖？

目前所有的研究證據告訴我們，如果今天有一位糖尿病病人合併心血管疾病，包括中風、心肌梗塞、周邊血管阻塞時，就是使用腸泌素的適應症。目前最好的證據，就是已經有發生心血管疾病時，這時使用腸泌素是最好的時機點。

●一定要等到口服藥無法控制血糖時，才開始使用腸泌素嗎？

這個觀念從去年開始有大大的變革，過去都以為是這樣，但其實現在只要有糖尿病，合併心血管疾病，在使用雙胍類無效之後，就可以加上腸泌素的治療，因為這個腸泌素治療，在針對糖尿病合併心血管疾病時，可以讓中風、心肌梗塞減少、存活率提升。

(圖/照護線上提供)

●日常生活中要如何保養心血管？

最簡單的口號叫SABCDE，S就是鹽巴，不能吃太鹹；A就是酒精，不能喝太多酒；B就是體重，體重不能太重，BMI須維持在22-25左右；C就是抽菸，可能要戒菸，因為吸菸確實對我們的心血管不好；D是飲食，飲食的控制，可以往像地中海型飲食去做調整；E是運動，要適度運動，每個禮拜150-180分鐘，規律運動就可以改善心血管疾病。