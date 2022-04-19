不孕女性日增，生殖名醫指出，除了年齡問題，多囊性卵巢症候群及子宮內膜異位症兩種婦科疾病不但會造成不孕，還有家族遺傳傾向，解決之道是及早檢查，把握25歲～35歲黃金生育期善用生殖科技備孕。

「過去對於不孕，多著重在個人體質如何造成不孕，但原發性女性不孕症，包括多囊性卵巢症候群和子宮內膜異位症，都跟遺傳基因有關。」台北婦產科生殖中心副院長王瑞生說，女性可能很年輕甚至青少女時代就有這兩個問題，但當時沒有懷孕需求，不一定會找醫生處理，也可能根本不曉得身體的狀況，等到想懷孕時，疾病已影響生育功能多年，進而導致不孕。

●每4個不孕女性就有1人罹患多囊性卵巢症候群或子宮內膜異位症

「在不孕門診，最常見造成不孕的疾病，就是多囊性卵巢症候群及子宮內膜異位症，」王瑞生表示，造成不孕症的原因很多，包括多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症、卵巢早衰、年齡、輸卵管問題，或問題出在男方等等，「但統計發現，不孕女性可能25～30％問題都出在多囊性卵巢或內膜異位，平均每4個不孕女性，就有1人是多囊性卵巢症候群或子宮內膜異位症患者。」

他說，「多囊卵巢症」是一種體內激素分泌不正常的現象，造成排卵少甚至慢性不排卵，最明顯的症狀是月經不規律，可能2、3個月來1次，以及因為雄性激素分泌過多，皮膚容易長粉刺、青春痘。而且多囊性卵巢症候群對患者的影響是一輩子，即使克服難題懷孕產子，患者可能在40歲以後因肥胖產生代謝症候群。

子宮內膜異位症顧名思義，就是子宮內膜細胞生長在子宮腔以外的地方，造成卵巢、輸卵管和子宮的沾黏，影響生育功能。而異位生長的內膜組織因需要營養，會自行增生血管，引導體內正常血管的血流流向它，「就是外來人口強佔你家，然後還偷接你家水電的概念。」然後隨著每次的月經週期擴大領土，如果不及早處理，因為每個月都有月經來，異位的組織愈累積愈多，症狀會愈來愈嚴重，如果長在卵巢內稱巧克力囊腫，長在子宮肌層稱子宮腺肌症，都會造成不孕。

子宮內膜異位症造成的症狀主要是長期經痛，以及骨盆腔疼痛或性行為疼痛，「但子宮內膜異位症確診必須用腹腔鏡檢查，但這是侵入性檢查，不是每個女性都願意接受腹腔鏡這種侵入性檢查，常常醫師只能用症狀來評估，因此罹患人數可能被低估。全台近28萬女性有子宮內膜異位症，但實際患者應該更多。

●造成家族性不孕遺傳 良好生活型態可改善

「更需要注意的是，這兩種疾病除了造成女性不孕，還有家族遺傳傾向，阿嬤或媽媽是病患的話，女兒或孫女可能也會有相同問題。」

王瑞生指出，多囊性卵巢症候群盛行率在5％～10％之間，有28萬～56萬育齡婦女可能是多囊性卵巢症候群體質，「但本身有多囊性卵巢症候群的女性，生下的女兒得到多囊性卵巢的機率，比正常媽媽生下的女生高5倍以上。」

子宮內膜異位症也有遺傳傾向，女性如果媽媽或姊姊有這個問題，她自己罹患的機率比一般女性高5～7倍，依病情嚴重程度，對受孕的影響從1.5～10倍都有可能，輕微的內膜異位可能不影響受孕，但巧克力囊腫及像子宮腺肌症就會影響受孕。

王瑞生說，但這兩種疾病的致病機轉疾病還不明確，只知有家族遺傳傾向，推估原因有3：基因遺傳、表觀遺傳及生活型態，「這3個因素都會影響疾病會不會提早出現以及嚴重程度。」

「但基因遺傳不是單一基因，而是多重基因，而基因的開關會不會被打開，則跟表觀遺傳、生活型態有關。」他解釋，所謂「表觀遺傳」指的是後天影響，如果生活型態、飲食習慣都比較不健康，基因開關就比較容易被啟動。「而家庭成員生活型態通常都類似，如高熱量飲食、缺乏運動等，因此容易出現家族遺傳的現象。」因此建立良好生活型態很重要。

王瑞生建議30歲以上女性，如果未避孕超過半年但仍未懷孕，而且媽媽或姊姊都曾有難孕症狀，儘快就醫做生育力檢查，借助生殖科技，把握黃金生育期。「生育的關鍵在年齡，愈年輕生育力愈好，即使患有多囊性卵巢症候群或子宮內膜異位症，把握年輕、卵子量還多的時候，選擇多，生育機會也大得多！」