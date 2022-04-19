受到疫情衝擊，全球陷入晶片荒，不過陸媒以「從晶片荒到硬體過剩，科技業正面臨大轉折？」為題撰文指出，全球科技業的供應鏈問題正在迅速轉變為需求問題，未來恐變成供過於求，並示警已出現以下3大跡象。

陸媒《華爾街見聞》引述外資摩根士丹利在4月12日發布的報告指出，因晶片短缺導致汽車公司降低產量預期，但傳統面向消費者的產品，首先，包括個人電腦、智能手機和消費硬件需求的急劇下降，有可能導致供應出現過剩危機。

其次，目前的情況已經與一年前完全不同，報導指出，當時90%以上的終端市場面臨供應不足，而現在仍然存在供應限制的市場已不到19%。值得注意的是，隨著供應鏈的緩解，交貨時間正在縮短，隨著需求達到顛峰值後回落，代工廠的議價權正在削弱。

第三點則是，集裝箱交通堵塞正在緩解，停泊在美國港口等待卸貨的船隻數量，反應了貨運積壓和貨運瓶頸，報導稱，港口擁堵指數已從2021年10月920萬標準箱的高點，降至4月初的8.83萬標準箱。而全球集裝箱運價也從2021年9月後開始回落，此後下降了13%，主要是由於從大陸到美國的主要海上通道：跨太平洋東行航線的運價下降。

摩根士丹利強調，如果未來新冠疫情得到控制，隨著一些提供服務的行業恢復，對科技商品的需求可能會逐漸下降，為了因應2021年的高度需求，此前製造商一直急於補貨，而這種緊迫性在過去的一個月達到了高峰，大多數行業的庫存水平，已經高於供應鏈危機前的長期平均水平。

文末強調，上述這些現象最終將導致「牛鞭效應」，因為許多科技產品的滯銷訂單已經被填補，但消費者的需求很可能正在冷卻。總而言之，在整個2022年，科技行業的許多部分可能會變成供過於求的問題。