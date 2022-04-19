今年進入虎年，開年之初大家都期待「福虎生豐」，沒想到才過了幾個月，全球金融市場風雲變色，印證了「虎背難騎」的特色，從通膨高漲，創下一九八○年三月以來新高，到這兩天，美國公布三月ＣＰＩ創下八．五％驚人紀錄，接著俄烏戰爭歹戲拖棚，不知道會持續多久，這一陣子又多了一個上海封城，造成產業斷鏈的巨大漣漪效應，這個世界可說是一波未平，一波又起。

晶圓雙雄成了犧牲品

台股今年從一八二一八．八四持續往下墜落，今年到四月十二日為止，累積下跌一二二七．七三，跌幅六．七四％，櫃買指數更是重跌十三．五八％，還慘的是新台幣從去年的二七．三七五回貶，在外資重大賣超力道下，新台幣回貶到二九．○七四，在很短的時間內跌破二九元大關，這是大家難以想像的事，關鍵在外資不斷地加大賣超力度。

二○二二年才剛剛過了三個半月，但是外資賣超台股已達五九七○億元，這個金額比二○二○年的五三九四．六九億及二一年的四五四○億元都多，如果把外資從二○○九年累積的九年買超，扣掉四年大賣超，這十二年來外資倒光了在台買超的金額，呈現淨賣超二千億，在過去台商出走的時代，外資是撐起台股最大一隻手，這三年台商回流，正好接走外資倒出來的籌碼，可怕的是外資丟出來的都是重量級權值股，例如，外資今年累積賣超台積電高達五一一二八七張，單從台積電提款逾三○○○億元，賣超聯電張數更高達八七八七四八張，提款逾五○○億，單是晶圓雙雄已占外資賣超台股的一半。

外資今年減碼亞太股市，但減碼台股力度特別強勁，因此，過去外資持股比率高的個股全都身在巨大賣壓中，像台積電從六八八跌到五五二元，跌幅十九．七七％，單是台積電就跌兩成，就可以知道半導體股連帶下跌的壓力，聯電從六八．五元跌到四七元，跌幅三一．三七％，世界先進從一六八跌到一一四元，更是重挫三四．五％。這個禮拜召開法說會，公布第一季淨利逾六六億，ＥＰＳ一．八五元的力積電從上市後八○．三元狂殺到四九．七元，股價重挫三八．一％，在法說會上透露成熟製程有供過於求疑慮，但手上簽長約，業績受到影響不會太大，照這個趨勢來看，力積電今年ＥＰＳ應該在七元上下，這時候股價殺到五○元上下，本益比已低。

現在像半導體股，有好業績不一定有好股價，這是對未來前景的高度疑慮，最早走出這個格局的是面板，像友達去年ＥＰＳ六．三七元，但股價仍跌到十九元；友達首季營收八一五．二七億比去年首季的八二九．四億略減一．七％，去年首季ＥＰＳ一．二三元，今年價格下滑，可能有○．七～○．八元的實力，但股價已在進行可能出現虧損的演習。

ＰＣ的情況也是如此，從ＮＢ、電競到顯卡，最近顯卡傳出價格暴跌的訊息，也讓頂著好業績的華碩、技嘉、微星、廣達頂著好業績，股價仍持續下滑，這些都是過去疫情下創造佳績的好企業，如今股價正在預演「老人與狗」的遊戲，老人往前走（基本面），但小狗已經跑回頭了，這也預告基本面可能往下走。

頂著好業績為何股價下滑

戰爭、通膨、加上封城、全球產業鏈出現巨大破壞力，對景氣敏感的科技產業首當其衝，像今年以來，美國道瓊跌五．五九％，S&P 500跌七．四二％，但是Nasdaq跌十四．二七％，費半指數慘跌二二．五八％，單是四月費半指數就大跌十一．一三％，台灣的TSMC、UMC，美國巨擘Nvidia、AMD跌幅都很重，科技股反應景氣最敏銳，加上科技股訴求成長重於配息，現在十年美債殖利率衝上二．七％，很多息率偏低的科技股立即首當其衝，例如，台積電季配息二．七五元，殖利率只有一．九三％，這輸給十年債殖利率，股價壓力就由此產生。

過去三年來，帶領台股奔馳的科技股，這回也承受了空前壓力，台股跌到一萬七千點左右，指數從最高點算下來，也大約只有一千六百點，算最大跌幅不到一成，但是高價股、尤其是ＩＣ設計族群，跌幅都十分慘烈，例如當過股王的矽力ＫＹ從五四九○跌到二六三○元，跌幅逾五二％；力旺跌四三．八％，愛普跌五四．八％，晶宏跌四九．七九％，晶心科跌四三．一五％，原相跌四○．一六％，晶相光跌六一．三％，剛上市的力智跌幅也有四八．七％，千元高價股像譜瑞ＫＹ也跌三二．五％，可以看出這一波科技股是跌勢重心。

最具代表性的是聯發科，去年ＥＰＳ交出六九．六九元的空前大好成績，今年配息七六元，但股價從一二一五元跌到八三○元，慘跌三一．六％，跌到八三○元時，殖利率八．八％，但市場投資人仍不領情，原因是中國手機銷售持續下滑，而聯發科手機晶片在中國市占率七成，這個情況對於終端市場以中國為主的ＩＣ設計產業，像矽力、譜瑞、世芯ＫＹ帶來非常巨大衝擊。

原物料、資源股多頭排列

除了基本面的預期轉差外，在技術面，台股正面臨反轉的壓力，目前月線的九周Ｋ值在五七．八五，Ｄ值在六九．九九，呈現向下交叉狀態，這是技術面最辛苦的調整期，科技股像台積電九月Ｋ值三四．九，Ｄ值五○左右，也是空頭走勢。現在力積電九月Ｋ值已降到二四，Ｄ值在三七．五，相對抵抗力在增強。月線ＫＤ指標會透露個股的強弱訊號，例如，去年最早傳出景氣可能反轉的面板、ＰＣ相關個股九月ＫＤ值已在低檔交叉，股價進入最後的調整期，壓力已逐漸解除。（全文未完）

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