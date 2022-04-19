美國職棒(MLB)新球季4/8正式開打至今，相信有在關心比賽的球迷們都已經注意到賽制與前二季有些不同，這些重要賽制的啟用對運彩投注可能產生什麼影響，今天利用這個機會來跟大家談一談。
MLB前二個球季(2020及2021)因為受到新冠疫情的影響，賽制上採取了一些措施，包括例行賽的雙重賽只打7局、進入延長賽時啟用「突破僵局制」以及國聯的比賽比照美聯採用指定打擊制(2020球季實施2021球季取消)等，本季雖然還受著新冠疫情的影響，但主辦單位還是在賽制上做些調整，包括取消雙重賽只打7局以及國聯的比賽則是比照2020球季的作法採用指定打擊制，至於「突破僵局制」則是維持不變。
本季這樣賽制的施行對於運彩的投注有以下3點影響，提供給大家參考，1.由於雙重賽只打7局的規定被取消，即恢復原本打9局的規定，如此一來，運彩即可依投注規範將所有雙重賽一併納入開盤，可供投注的總場次就會比前二季還要多。2.由於國聯再度實施指定打擊制，對於板凳打者實力較佳的隊伍在得分方面有所助益，特別是道奇、勇士、費城人、教士、巨人及馬林魚等6隊，它們在有實施指定打擊制的2020球季平均得分都比未實施指定打擊制的2019及2021球季高出很多。3.由於「突破僵局制」維持，因此進入延長賽後2隊可以得大分的機率就會比較高。
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