俄烏之戰已僵持長達3周，目前雙方的談判進程已經停滯，調兵遣將地準備在東烏克蘭頓巴斯地區進行一場大規模會戰。在全世界來說，這次戰事將是自伊拉克戰爭結束以來規模最大的一次地面會戰，同時也是二戰結束以來歐洲最大規模的 一場戰役。不過西方軍事專家認為，俄羅斯想在頓巴斯這個有利位置獲得一場足夠讓俄軍脫身的大勝仗，此一目標恐怕很難達成，從俄軍3個多星期以來的表現判斷，軍事實力不足是最大障礙。

俄烏之戰僵持3周後，雙方的停戰談判沒有達成協議，正在籌備的大戰不只會決定這場戰爭的結果，亦將牽動整個國際政治局勢。戰爭結果對地緣政治的重要性讓人關注這場戰爭，戰爭的過程對未來軍事理論與實踐的影響亦同樣地深遠。畢竟已有數十年全世界都沒有見過這麼大規模的戰爭，幾個軍事大國耀武揚威的時候多，真正動起手來打的都是一些實力差距極大的小國家。已經習慣小規模戰爭的俄軍，在突然增大的戰爭規模和後勤壓力面前更顯得手忙腳亂。

應對即將來臨的大戰，烏克蘭蘇米市的部隊以小組形態演練如何從敵方手中奪回重要據點。（圖／路透）

最近一次軍事強國大規模地面戰是距今近20年的2003年伊拉克戰爭，當時美英聯軍出動了20多萬部隊與近30萬伊拉克軍隊進行決戰。伊拉克軍隊出人意外地一觸即崩，美軍強大的軍事實力如風捲殘雲般地結束這場戰爭。此後美軍在全球胡亂地打了幾年反恐戰爭，卻在阿富汗等幾個戰場打得灰頭土臉。俄羅斯則是從新世紀就打過車臣戰爭後，就沒再有較具規模的硬仗，格魯吉亞、克里米亞與敘利亞等幾場戰爭，戰鬥規模都很小，這些小規模戰爭的部隊協調與後勤工作，與十幾萬人的大會戰完全是不同等級，在這次打烏克蘭就醜態百出。至於中國，從1979年懲越戰爭後就沒有大規模戰事，算算至今也40多年了，對這場戰爭的關注也是前所未見。

俄軍將多個戰線的兵力與武器集中，調往東線頓巴斯地區，讓烏軍離開他們熟悉的防區，進入頓巴斯這個地理上對俄軍有利的決戰點。圖為烏克蘭國防軍積極演練應對即將來臨的決戰。（圖／路透）

美國軍事學院系統工程學系助理教授維克蘭．米塔爾（Vikram Mittal）分析稱，俄軍在北線與東北線傷亡慘重，但幾乎沒有達到什麼重要的戰術目標。現在調整戰略將決戰目標轉向東線頓巴斯地區，將多個戰線的兵力與武器集中以增強部隊戰力，同時也讓烏軍離開他們熟悉的防區，進入頓巴斯這個地理上對俄軍有利的決戰點。看起來俄軍希望藉這樣的布局奪下一場輝煌的戰果以鼓舞士氣，並在東烏克蘭建立較易獲得後勤補給的長期立足點。

基輔地區爾平市內一處墓園內，近期內增加了大量的新墳，死者都是陸續發現的戰爭罹難者，場面怵目驚心。（圖／路透）

不過這樣的構想，仍然沒有解決俄軍先前幾場挫敗所面臨的重大問題。這次俄軍動員120個戰術營，有大量威力更強的裝備，但最後卻落敗，主要源於一些內部問題，例如內部相互間的協調與支援，其中部份是通訊技術與裝備不良，但更多的來自於內部腐敗的體制與人事傾軋。目前已知有7名將官殞命，俄軍傷亡人員有2成是軍官，即將來臨的這場大戰的指揮官與大量基層軍官都是新晉升，在彼此間的協調經歷上缺乏足夠的歷練，對先前幾次戰役發生的問題也沒有足夠的認識。

米塔爾認為，俄軍第2大困難是後勤，這是基輔與哈爾科夫久攻不下並造嚴重傷亡的最大問題。目前俄軍許多裝備受創嚴重，俄方為此在沿邊界地帶建立臨時維修場，但是受限於新冠疫情，很多零配件短缺，新集結的部隊戰力明顯不如發動攻擊之初的俄軍部隊。

正在東烏克蘭集結的親俄頓茲涅克士兵在坦克漆上代表俄軍部隊的白色「Z」字，這個圖案成為這次俄烏戰爭中最醒目的標誌。（圖／

另外俄軍還有軍事學說上的問題，過去他們強調防禦性戰術，嚴重依賴大量火箭和砲火來壓制並消滅敵人，這些戰術不見得適用於進攻性的軍事行動，尤其雙方所使用的火砲、無人機等武器系統都相當類似，對雙方都是善於防禦的前蘇聯軍事體系部隊來說，防守方更為有利。

換言之，俄軍初期戰事不順利並非兵力不足或裝備落後，而是指揮系統失靈、部隊協調能力不足、戰場應變僵化、部隊訓練不足、紀律敗壞與後勤支援缺乏等問題，而這些問題不是把分散部隊集結在一起就能解決。在小規模、短時間的作戰中，這種部隊還能依賴數量與火力形成壓倒性的優勢，一旦進入僵持狀態，其耐力與抗壓力缺點很快浮現。

俄烏在頓巴斯地區的會戰即將展開， 烏克蘭將基輔附近的部隊調往頓巴斯準備應對俄軍新一輪的攻勢。 （圖／路透）

俄軍集結至今已有相當時日，很可能就會在幾日內發動攻擊，雖然其進攻策略上已有改變，但戰事初期遇上的問題仍會困擾俄軍。烏軍雖難以全面獲勝，但俄方恐怕也討不了什麼便宜，雙方近距離搏殺應該會較之前更加慘烈。普丁想用策略轉移並獲致一場大勝以圖由烏克蘭戰場脫身的目標，短期內顯然很難達成。