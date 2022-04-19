俄烏之戰已僵持長達3周，目前雙方的談判進程已經停滯，調兵遣將地準備在東烏克蘭頓巴斯地區進行一場大規模會戰。在全世界來說，這次戰事將是自伊拉克戰爭結束以來規模最大的一次地面會戰，同時也是二戰結束以來歐洲最大規模的 一場戰役。不過西方軍事專家認為，俄羅斯想在頓巴斯這個有利位置獲得一場足夠讓俄軍脫身的大勝仗，此一目標恐怕很難達成，從俄軍3個多星期以來的表現判斷，軍事實力不足是最大障礙。
俄烏之戰僵持3周後，雙方的停戰談判沒有達成協議，正在籌備的大戰不只會決定這場戰爭的結果，亦將牽動整個國際政治局勢。戰爭結果對地緣政治的重要性讓人關注這場戰爭，戰爭的過程對未來軍事理論與實踐的影響亦同樣地深遠。畢竟已有數十年全世界都沒有見過這麼大規模的戰爭，幾個軍事大國耀武揚威的時候多，真正動起手來打的都是一些實力差距極大的小國家。已經習慣小規模戰爭的俄軍，在突然增大的戰爭規模和後勤壓力面前更顯得手忙腳亂。
最近一次軍事強國大規模地面戰是距今近20年的2003年伊拉克戰爭，當時美英聯軍出動了20多萬部隊與近30萬伊拉克軍隊進行決戰。伊拉克軍隊出人意外地一觸即崩，美軍強大的軍事實力如風捲殘雲般地結束這場戰爭。此後美軍在全球胡亂地打了幾年反恐戰爭，卻在阿富汗等幾個戰場打得灰頭土臉。俄羅斯則是從新世紀就打過車臣戰爭後，就沒再有較具規模的硬仗，格魯吉亞、克里米亞與敘利亞等幾場戰爭，戰鬥規模都很小，這些小規模戰爭的部隊協調與後勤工作，與十幾萬人的大會戰完全是不同等級，在這次打烏克蘭就醜態百出。至於中國，從1979年懲越戰爭後就沒有大規模戰事，算算至今也40多年了，對這場戰爭的關注也是前所未見。
美國軍事學院系統工程學系助理教授維克蘭．米塔爾（Vikram Mittal）分析稱，俄軍在北線與東北線傷亡慘重，但幾乎沒有達到什麼重要的戰術目標。現在調整戰略將決戰目標轉向東線頓巴斯地區，將多個戰線的兵力與武器集中以增強部隊戰力，同時也讓烏軍離開他們熟悉的防區，進入頓巴斯這個地理上對俄軍有利的決戰點。看起來俄軍希望藉這樣的布局奪下一場輝煌的戰果以鼓舞士氣，並在東烏克蘭建立較易獲得後勤補給的長期立足點。
不過這樣的構想，仍然沒有解決俄軍先前幾場挫敗所面臨的重大問題。這次俄軍動員120個戰術營，有大量威力更強的裝備，但最後卻落敗，主要源於一些內部問題，例如內部相互間的協調與支援，其中部份是通訊技術與裝備不良，但更多的來自於內部腐敗的體制與人事傾軋。目前已知有7名將官殞命，俄軍傷亡人員有2成是軍官，即將來臨的這場大戰的指揮官與大量基層軍官都是新晉升，在彼此間的協調經歷上缺乏足夠的歷練，對先前幾次戰役發生的問題也沒有足夠的認識。
米塔爾認為，俄軍第2大困難是後勤，這是基輔與哈爾科夫久攻不下並造嚴重傷亡的最大問題。目前俄軍許多裝備受創嚴重，俄方為此在沿邊界地帶建立臨時維修場，但是受限於新冠疫情，很多零配件短缺，新集結的部隊戰力明顯不如發動攻擊之初的俄軍部隊。
另外俄軍還有軍事學說上的問題，過去他們強調防禦性戰術，嚴重依賴大量火箭和砲火來壓制並消滅敵人，這些戰術不見得適用於進攻性的軍事行動，尤其雙方所使用的火砲、無人機等武器系統都相當類似，對雙方都是善於防禦的前蘇聯軍事體系部隊來說，防守方更為有利。
換言之，俄軍初期戰事不順利並非兵力不足或裝備落後，而是指揮系統失靈、部隊協調能力不足、戰場應變僵化、部隊訓練不足、紀律敗壞與後勤支援缺乏等問題，而這些問題不是把分散部隊集結在一起就能解決。在小規模、短時間的作戰中，這種部隊還能依賴數量與火力形成壓倒性的優勢，一旦進入僵持狀態，其耐力與抗壓力缺點很快浮現。
俄軍集結至今已有相當時日，很可能就會在幾日內發動攻擊，雖然其進攻策略上已有改變，但戰事初期遇上的問題仍會困擾俄軍。烏軍雖難以全面獲勝，但俄方恐怕也討不了什麼便宜，雙方近距離搏殺應該會較之前更加慘烈。普丁想用策略轉移並獲致一場大勝以圖由烏克蘭戰場脫身的目標，短期內顯然很難達成。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。