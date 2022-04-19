美國聯邦法官今天撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定，這原本是美國疾病管制暨預防中心（CDC）為防疫所實施的強制規定。

佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）指出，下達強制佩戴口罩令逾越了疾病管制中心的法定權限。

由於美國COVID－19（2019冠狀病毒疾病）病例增加，疾病管制中心近來已將2021年2月3日下達的口罩令延長到今年5月3日，民眾搭乘飛機、地鐵、火車和巴士等交通工具，必須戴上口罩。

美國若干航空公司以及共和黨籍國會議員主張終止口罩令，由共和黨籍前總統川普派任的米澤爾對保守派非營利組織「健康自由捍衛基金」（Health Freedom Defense Fund）2021年7月所提訴訟案，做出了上述判決。

米澤爾表示，口罩令「逾越了疾病管制中心的法定權限」，而疾病管制中心也「未能適當說明這項決定」。

「我們的制度並不容許政府機構非法行事，即使是為了正當的目的亦然，因此庭上宣告口罩令違法並予以撤銷。」（譯者：張佑之）1110419