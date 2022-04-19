國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園！台中市道中學18日晚間傳出今2名學生確診，60名學生匡列採檢，台中市教育局為慎重起見，晚間臨時通知學校預防性停課3天，並進行清潔和消毒，

《聯合新聞網》報導，學生數高達7千多人的台中明道中學傳有2名學生確診，校方18日晚間10時30分無預警宣布校內有2名學生確診。

據悉，由於密切接觸者擴散的班級數偏高，因此必須預防性停課3天，「明（19日）起全校預防性停課3天！請老師居家立刻啟動GC+M在家線上上課,停課不停學！」