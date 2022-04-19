【愛傳媒葉毓蘭專欄】在隔離的時候，明明就乖乖待在家裡，卻一直接到警察的關懷電話，你們有遇過嗎？

日前我的辦公室接到許多陳情案，就是因為在隔離期間乖乖待在家裡，卻因為「電子圍籬」的定位顯示不在隔離地點，不斷接到警察以及衛生局的關心。

為何政府從防疫1.0一路編列到防疫4.0總計高達12億元的預算，至今卻仍未有效解決定位異常的狀況，然而早在109年疫情爆發的時候，台北市議員就曾表示光是四個月內，就有八千多次電子圍籬異常狀況發生，其中「定位異常」就高達5千次，雖然陳宗彥次長表示會與電信業者討論解決方案，也在109年年底啟用了「電子圍籬2.0」。

然而圍籬仍舊狀況連連、破洞難補，新北市光是今年4月1日至11日，不到半個月的異常數量就高達5千件，每日平均高達459件，我也向陳宗彥次長表示，問題不應全數丟給警察負責，未來居家隔離件數只會增加不會減少，定位就必須更加精準，並且強化跨部會聯繫，保護國人的同時，也要顧及基層同仁的辛勞。

這段期間，因為防疫警察工作從繁重變成更繁重，與病毒共存的同時，防疫還是必須執行，但是沒有快篩劑提供支援的警察，居然還要當起外送員將快篩劑送給八大行業。

政府不斷壓榨警察，卻不知警察早已疲憊不堪，家庭、健康都賣給了政府，政府卻將警察送往危險的疫區，我也向內政部陳宗彥次長表示，儘速分配快篩劑給第一線同仁，勿將警察當成工具人！

最後我也向衛福部次長表示，1922專線必須打得通、問得到，更要及時幫助到民眾，勿讓類似2歲孩童確診事件再次發生。並且我更提及救護車量能確有不足，據統計從100至110年救護車數量皆在2100台左右，但是緊急救護出勤次數卻逐年提升，未來國門將會越開越大，外國旅客數量也會慢慢回升，確診旅客或國人絕不能再像過去一樣，一律以救護車接送至醫院的方式，一定要提早做好準備，研擬可行性辦法。

作者為立委、前警大教授

照片來源：國會頻道截圖。

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