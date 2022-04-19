本土疫情發燒，民眾神經緊繃加強防疫，而近日網路流傳一訊息稱前衛生署長楊志良，提醒民眾「端午節」不要出門。經台灣事實查核中心（TFC）查證，類似消息以前就曾被傳過且經確認是假消息，近日又被冠以楊志良名義被轉傳至許多群組，但仍是一則假消息；而楊志良也在本月10日和昨（18日）分別透過臉書發文駁斥此訊息，強調「絕非出自本人之手」。

近日網路與LINE群組瘋傳一則訊息，標題是「前中華民國衛福部前部長:楊志良提醒大家~」，內文則是，「

再﻿次﻿﻿強調﻿: 虔誠心呼籲 -別﻿出門，端午節(6月25日)過後，再看疫情﻿控制情況！﻿」云云。

此訊息並以「警告」一詞敘述染疫後後遺症會「拖累後半生」，請大家能不出門就不出門、勿存僥倖心理等，文末加重語氣稱「﻿敬請在家！在家！在家！敬請不﻿要﻿點贊！建議請求﻿轉發」，最後署名「⁠ 楊志良建議」。

根據台灣事實查核中心最新公布資料，這則訊息自本土疫情逐漸升溫的4月11日起開始在社群平台流傳，但該中心向楊志良查證，確認他並沒有說過這段話。其實該文也有許多漏洞，例如，台灣事實查核中心就抓包，文中稱楊志良為衛福部長，但楊任期至2011年，衛生署2013年後才改制為衛福部，因此楊志良應是前衛生署署長，不應稱為前衛福部長。

再者，今年（2022）端午節應是6月3日，並非6月25日，足見這則舊謠言捲土重來，但仍獲許多人轉傳。

事實查核中心並做出以下結論：

1.此為訊息為舊謠言，2020年2月就曾流傳，每逢本土疫情流行便會捲土重來並冠上不同人名

2.楊志良本人駁斥該消息，因此，傳言為「錯誤」訊息」，而楊志良近日也已在臉書表示「絕非出自本人之手，這是假消息」。