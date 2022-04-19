小熊隊2016年世界大賽冠軍功臣，賽揚獎投手艾瑞耶塔（Jake Arrieta）宣布退役，他在播客節目《Pardon My Take》說：「我還沒簽下合約，但是我退役了，這是我離開棒球的時候。該是把球衣交給別人了，我的時候到了。」

艾瑞耶塔上個月滿36歲，他2015年勇摘國聯賽揚獎（22勝6敗、1.77自責分率），但他的巔峰期只是很短，2014年至2018年的5個球季是他出賽和表現最穩定的日子。雖然他2016年輸掉兩場季後賽，但他兩場世界大賽先發都摘下勝投（擊敗印地安人），幫助小熊打破山羊魔咒而篤定名留青史。

小熊在2017年未與艾瑞耶塔續約，他在費城人拿到生涯第一筆也是最後一筆肥約：3年7500萬美元（新台幣21.9億）。但是在費城人這3季他急速衰退，同樣未獲續約。去年2月他返回小熊，出賽20場投得一塌糊塗，8月被釋出，教士簽下他之後短短1個月他就再度被釋出。

艾瑞耶塔是生涯高低落差很大的投手，2015年下半季他投了超過100局，自責分率僅有0.75，幾乎沒人打得到他的球。去年他在小熊、教士被痛打到7.39自責分率，離開後至今沒找到新東家，他明白投球的日子結束了，總計12年大聯盟生涯累積1.12億美元薪資。