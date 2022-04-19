0930:烏克蘭官員說，俄羅斯沿著頓巴斯（Donbas）超過480公里前線，發動大規模攻擊。

據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，頓巴斯是烏東主要講俄語的工業心臟區，近8年來，莫斯科撐腰的分離主義分子一直在和烏軍交戰，並已宣布成立兩個經俄羅斯承認的獨立共和國。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日深夜表示，烏東頓巴斯之戰已經開打。

1位要求匿名的美國高級國防官員說，據五角大廈估計，在烏克蘭東部和南部，俄羅斯的俄羅斯營級戰術群（BTG）已由上周的65支增為現在的76支。若是按照美國在俄烏開戰初期的說法，1支營級戰術群通常有700—800人，那這可能相當於約5—6萬部隊。

俄軍加強攻擊烏克蘭基礎建設，18日以飛彈擊中西部城市利維夫（Lviv）的修車廠，至少導致6人喪生，圖為消防人員在現場灌救的情形。（美聯社）

0830:俄烏戰爭進入第2階段 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）18日在社群平台Telegram上表示，俄烏戰爭「第2階段已開始」，他呼籲烏克蘭民眾：「相信我們的軍隊，他們很強大。」

隨後烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發布影片表示，烏東頓巴斯之戰已經開打，他呼應稍早烏克蘭官員有關俄軍已在18日進攻烏克蘭東部的說法，「我們現在可以證實，俄羅斯部隊已經開始他們準備已久的頓巴斯之戰，很大部分的俄軍致力於這場進攻行動。」

他向民眾喊話，無論烏東有多少俄軍，「我們都會戰鬥，我們會保衛自己。」

0729:太辛酸！基輔官員曝烏克蘭沒一個地方安全

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）說，在俄軍周一以飛彈攻擊西部城市利維夫（Lviv）後，烏克蘭「沒一個地方」是安全的。

據CNN新聞網報導，他說，「如今在烏克蘭沒有一個地方、城鎮，都市或村莊是安全的」。卓夫科瓦強調，從俄烏戰爭開打起，俄羅斯不僅是在打烏克蘭部隊和軍事基礎設施，也在和烏克蘭平民戰鬥。他質問，汽車修護廠，修車廠和軍事基礎設施有甚麼關係，但他們炸了利維夫的修車廠，沒一個軍人喪生，死的是平民。他並懇請各方支援烏克蘭更多武器，這樣他們才能打贏俄軍。