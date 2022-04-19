台灣人對日式料理情有獨鍾，無論是壽司、丼飯或天婦羅等等都相當受到歡迎，其中最受到推崇的就是拉麵了！不僅各種拉麵流派在台百花齊放，許多名店也相繼插旗台灣，讓饕客們趨之若鶩，對此，有網友提問明明都是日系美食，為何「烏龍麵好像討論度就沒有像拉麵這麼高？」

台灣人有多愛拉麵？

說到拉麵，不少內行美食家隨便都能說出一、兩家口袋名單，對於拉麵愛好者來說，除了名氣大的知名連鎖品牌外，「巷子內」的小眾隱密夯店更是令人爭先恐後的朝聖指標。之前甚至還有熱心網友整理出「台北捷運拉麵地圖」，網羅大台北地區的拉麵名店，分享給其他愛好者們。

都是日本美食 拉麵、烏龍麵怎麼差這麼多？鄉民點出關鍵

然而，明明同樣都是日系麵食，烏龍麵在台灣的討論熱度卻明顯比拉麵低了許多。有網友就在PTT發文表示，「日本拉麵在台灣可以有一堆規矩，各種流派百花齊放，還有拉麵肥宅的迷因圖」，但是烏龍麵卻沒有受到同樣的待遇，好奇提問「同樣是日系美食，為什麼兩個處境差這麼多？」

貼文曝光之後，釣出不少老饕解答，普遍認為烏龍麵講求麵體口感，變化度較低，和拉麵想比之下顯得樸實卻單調，因此無法成為大眾愛好，「純正的烏龍麵就只有高湯跟麵，拉麵肥宅吃不了這種無聊的東西」、「烏龍麵重點在麵，變化少，當然潮不起來」、「拉麵就像芭比娃娃，隨便你湯頭跟料怎麼搞 ，華麗又有噱頭，當然潮」、「如果有拉麵湯頭+烏龍麵體我就吃爆」

是優點也是缺點！從關鍵字看網友怎麼討論烏龍麵？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以發現，網友們討論烏龍麵時除了分享口味之外，「口感」也是相當重要的一點。一般而言，烏龍麵的整體風味較為「清爽」、「樸實」，給人一種單純的幸福滋味，但這項特色卻同時也被認為「無聊」，可說是一體兩面，既是吸引粉絲的優點，但也是缺點。不過現在也有越來越多店家開始推出多種口味的烏龍麵，搭配不同當底和配料，扭轉大家對烏龍麵的印象，翻玩出更多令人驚豔的新滋味！

image source：KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月18日至2022年04月17日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『烏龍麵』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1))作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。