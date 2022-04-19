前身為水湳機場的水湳經貿園區，2004年因台中航空站升格成國際機場，水湳機場遷至清泉崗，隨後開始進行都更計畫，2010年發布了水湳的經濟建設規劃，包含大家現在所熟知的經貿園區、中央生態公園、文化商業特區、創新研究園區、生態住宅區，並規劃國際會展中心、美術館、圖書館、台灣智慧塔、中台灣電影中心及水湳轉運中心等重大建設，有綠地有學區還有捷運橘線，建商搶著插旗，自2020年起連續兩年土地交易突破百億元。

水湳經貿園區連兩年交易破百億

信義全球資產統計台中水湳經貿園區土地買賣實價登錄已揭露資訊，2021年交易規模158億元，自2020年起連續兩年交易規模都破100億元，2020年建商搶進園區內大面積土地，讓交易總金額衝至243億元，2021年因建商已多數搶先插旗，可購土地相對量少下，交易規模雖僅158億，但破百億的規模仍排名台中市各重劃區的前三名，是建商鎖定必爭之地，包含寶輝、豐邑、總太、達麗、遠雄等知名建商在插旗行列中。

下一個七期！文商段高容積率成搶手主因

雖然園區可購土地逐年減少，但從數據統計可以看出，文商段交易金額不減反增，2020年總交易金額139億元，2021年來到146億元，兩年總交易規模就佔整體水湳經貿園區交易約7成。為什麼？主要還是因為文商段的高容積率備受建商重視，僧多粥少於是加碼搶進。從實價登錄也可以觀察到2016年此地段的土地平均單價約還落在110~150萬元，到2021年時，就已見到每坪站上200萬元大關的交易，受重視度不亞於七期重劃區。

未來推案恐上８字頭

但受到央行信用管制的影響，破百億的土地即使建商有興趣，仍會考慮到貸款成數、金額等等。加上單純從土地價格估算 ，未來推案價格將直接挑戰8、9字頭，頗有難度。建商態度轉趨觀望，未來可能調整購地推案步調。

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