藝人徐小可、阿Ben（白吉勝）夫妻，日前表達對指揮中心指揮官陳時中的不滿引起爭議，創作歌手謝和弦更為此宣布要從政「X爆你們那些白X政治人物」，國民黨副發言人楊植斗得知後進行冷靜分析，指出謝和弦一直想推動大麻合法化，如此一來應該等2024選立委，才有權利修法。

謝和弦宣布要從政罵爆政治人物一事，引起許多網友討論。楊植斗也在臉書表示，謝和弦作為網路上的意見領袖之一當然有權參政，且他力推的大麻合法事實上也有不少人支持，「我也樂見他出來從政，看看他的主張究竟能拿到多少票數」。

不過楊植斗指出，若謝和弦是真心想推動大麻合法化，應該等到2024時選立委，如此一來才有修法的權利，「如果只是選個議員，頂多只能在議會偷偷呼麻，對自己關心的議題束手無策！」楊植斗說，「從政前要先確定自己的初衷，想做什麼、能做什麼、該做什麼」，並提醒謝和弦在大麻合法化前別再吸毒，「不然再度被抓去勒戒，那還選什麼選？」

一篇貼文獲得超過上千位網友按讚，並紛紛表示「年輕人很可能投給他喔」、「雖然他很勇敢出來選，但真心想知道他為什麼認為自己可以當選」、「建議太中肯」、「童仲彥當初不是就宣布過交棒給他選萬華」。

徐小可、阿Ben身為3寶爸媽，對指揮中心日前拋出的停課標準放寬相當有感，忍不住大罵指揮中心及陳時中，結果遭陳時中反嗆「藝人也不應該對政府官員用侮辱性字眼」，還因此遭網友洗版，不過謝和弦力挺徐小可、阿Ben夫婦，質疑「醫生、律師、教授、警察…都可以每天批評政府，甚至從政當市長當總統！為什麼藝人不行」，並同時宣布從政，要進議會罵爆政治人物。

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