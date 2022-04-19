網紅米砂因與孫安佐的情感糾葛而大開知名度，風波過後兩人各自安好，她近期在事業上找到新方向，跨界AV圈擔任謎片監製，先前拍攝《鮑魚遊戲》紅到海外，曾為這個工作忙到精神崩潰，但也在AV現場邂逅「對的人」，米砂驚喜宣布將結婚，對象是臨演許緯伸，目前已火速拍好婚紗照。

據《鏡週刊》報導，米砂與許緯伸交往約1年即決定步入禮堂，至於兩人初見面的契機，是許緯伸來AV拍片現場幫忙當臨演，當天他飾演的角色是戴綠帽的人夫，既沒床戲也沒裸露，但米砂一看到男方的眼神就迷上，「完全就是我的菜！」，因此放飯時主動搭訕，問他：「你要不要吃我便當裡的肉？」，後來要到男方IG，主動約他看電影，自此點燃愛火。

據悉，許緯伸目前29歲，是戲劇系畢業，曾在電影《陣頭》中擔任臨演，目前的工作是裝潢統包工程，米砂表示，兩人很快就開始交往，她也在最初就對男方吐露過去所有事情，而許緯伸不帶任何評價全盤接受，讓看多了壞男人的她覺得很放心，認為他相當老實、木訥，「可以一直走下去」。

米砂與未婚夫許緯伸，曾在朵朵金寶娜(中)的照片中同框。(翻攝自duoduobamu IG)

至於兩人的個性，米砂覺得是互補型，但認為彼此能夠磨合，因此交往1年後，沒有求婚、沒有任何儀式，就決定結婚，今年3月時男方已到米砂家提親，得到雙方父母同意，目前兩人還沒登記結婚，但已經先拍了婚紗照，也因為疫情的關係，暫時沒有辦婚禮的規劃，但她的夢想是有個海島婚，在浪漫的地方跟未來老公訂終身。

米砂也坦言，在拍片現場看多了男優、女優工作，對性愛有些職業倦怠，但跟未婚夫在這方面能完美配合，嬌羞表示：「雖然我是老濕姬，但他完全能夠滿足我」，至於未來是否自己下海拍片？米砂表示雖然沒有想過，但如果有一天不得不為之，會在雙方同意下再進行，也能接受另一半跟女優真槍實彈上場，「對我來說就是專業而已，我非常分得開」。