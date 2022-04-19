福邦證(6026)董事會通過18日股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.28元、股票股利2元，合計派利3.28元，金額創歷年新高，盈餘配發率65.6％。以18日收盤價20.25元計算，現金殖利率達6.32％。公司將於6月30日召開股東常會。

福邦證目前額定資本額40億元、實收資本額30.01億元，考慮今年盈餘轉增資6億元，且股東會將提案擬發行私募可轉債5億元，未來資本可能擴充至逾40億元，因此董事會亦通過修訂公司章程案，規畫將額訂資本額提升至50億元。

福邦證受惠台股交投熱絡，配合主辦承銷件數增加、轉投資創投及證券投顧均有斬獲，2021年合併收益23.1億元、年增達2.38倍，歸屬母公司稅後淨利14.11億元、年增達近4.49倍，每股盈餘（EPS）5元，全數改寫歷史新高。

福邦證表示，由於承銷業務持續成長，自辦融資融券業務，融資餘額已突破10億大關，因應未來推薦輔導公司股票興櫃的包銷及融資業務等業務成長的營運資金需求，股利分派最後決定採取股票股利居多政策，股票股利及現金股息為6比4。

雖然基於充實營運資金考量，使福邦證現金股利金額不若股票股利高，但以18日收盤價20.25元計算，現金股利殖利率即達6.32％，若加計2元股票股利後，整體股利殖利率高達16.2％。