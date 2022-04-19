經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)2021年營運雖虧損，董事會18日通過虧損撥補案，並決議擬以資本公積發放每股現金股利約1.29元，以18日收盤價128.5元計算，現金殖利率約1％。公司將於6月1日召開股東常會。

柏文因疫情三級警戒導致所有品牌據點停業2～2.5個月，使2021年合併營收26.05億元、年減29.18％，為近4年低點，營業虧損1.93億元，雖有業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後虧損1.42億元、每股虧損1.91元，仍首見虧損、雙創新低。

不過，隨著疫情漸趨穩定、防疫警戒逐步鬆綁降級，民眾恢復運動習慣，「健身工廠」去年10月恢復會員月費正常扣款，使柏文去年第四季歸屬母公司稅後淨利1.13億元、每股盈餘1.52元，較第三季虧損2.56億元谷底強彈轉盈。

在連假干擾因素排除下，柏文2022年3月自結合併營收3.31億元，月增達21.94％、年減1.42％，回升至近1年高點、改寫同期次高。合計首季合併營收9.03億元，季增3.11％、年減0.82％，亦創同期次高。

展望後市，雖然近期確診人數增加，但柏文認為台灣民眾已逐漸形成維持防疫作為、恢復正常生活與病毒共存的生活模式。在第三劑疫苗接種率逐步提升、染疫重症比率極低情況下，消費者或會員對從事健身房運動的疑慮將逐漸降低，有助營運重返成長軌道。

柏文「健身工廠」目前全台共有58處據點，今年預計至少新增8處據點。其中，台中市福科廠已於3月23日開幕營運，新北市新莊龍安廠及蘆洲廠則分別規畫於5月1日及6月開幕，下半年尚有新北市、彰化縣、台北市及高雄市等5處新據點加入營運。

同時，柏文看好「女性健身」的粉紅經濟及「樂齡運動」的銀髮商機，今年將女性消費者及樂齡族群列為重點行銷對象，積極搶攻粉紅經濟及銀髮商機，成功帶動3月來客數明顯成長，看好後續持續帶動會員人數增加，力拚營運重返成長軌道。