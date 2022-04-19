古典樂壇一天連續傳出兩則令人悲傷的消息，鋼琴大師魯普過世，曾來台演出的美國鋼琴名家安傑利希（Nicholas Angelich），也傳出因慢性肺病而離世的消息，享年51歲。

安傑利希曾在2017年來台演出，當時主辦單位還特別邀請偏鄉小朋友進音樂廳聆賞，當時他聽聞有孩子要進音樂廳聽音樂會時表示，「音樂屬於每個人的，讓孩子們聽音樂會是非常美妙的事情，聽音樂、學音樂，不代表一定要當音樂家、走音樂的路，但是聆聽音樂可以幫助思考，讓人一生受用無窮。」

長年旅居法國的安傑利希，出生於美國，父親是辛辛那提樂團資深小提琴團員，母親也是一名鋼琴家，5歲在母親的啟蒙之下開始學鋼琴，6歲舉辦首場音樂會，在13歲時進入巴黎國家高等音樂院就讀。曾師事梅湘夫人伊芳．洛莉奧、里昂．弗萊雪、奧爾多．奇科列尼等鋼琴大師，也曾與指揮家庫特．馬索、鋼琴家阿格麗希及里昂．弗萊雪等頂尖大師同台演出。