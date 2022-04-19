The 2021-22 Kia NBA Defensive Player of the Year is Boston Celtics guard Marcus Smart! pic.twitter.com/kfwG9NcUae — NBA Communications (@NBAPR) April 18, 2022

2021-22球季年度最佳防守球員出爐，塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）順利擊敗兩位強敵，他是暌違20多年首位以後衛身分獲獎的球員。前一位要追溯到1995-96球季「手套」培頓（Gary Payton），即使是後來享譽聯盟的後場防守悍將東尼艾倫（Tony Allen）都沒能跨越這道障礙（2018年退役）。

另外兩位入圍者是爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、太陽前鋒布瑞吉斯（Mikal Bridges）。戈貝爾不僅是衛冕者，而且是獲獎3次的防守天才，再拿1次就能追平歷史紀錄。然而布瑞吉斯優異的表現大有壓過戈貝爾的氣勢，投票結果證明也是如此，史馬特獲得37張第1名選票（總分257），布瑞吉斯22張（總分202），戈貝爾12張（總分136）。

選票分散也顯示後衛拿獎有多麼不易，上次培頓拿獎還是盯人防守的年代。現今的區域聯防年代，戈貝爾是216公分的7呎長人，布瑞吉斯是198公分的3號位球員，史馬特190公分、99公斤的體型完全沒有優勢。史馬特的認真防守態度給他帶來許多選票，包括爭搶失球、吸引進攻犯規、把球擋出去的次數都在聯盟前10。

史馬特今年28歲，2014年選秀加盟以來就沒離開過塞爾提克，去年8月他獲得球團4年7700萬美元續約（新台幣21.4億），持續到2025-26球季且不可逃脫。