法國總統決戰倒數6天，移民向來是選戰重要議題。極右派領袖雷朋誓言當選後將嚴格限制家庭團聚權，採「國民優先」原則，減少移民社會補助；馬克宏則表示將加速無資格難民的遣送流程。

法國總統大選第二輪投票將於24日舉行，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）在移民、歐洲聯盟（EU）等議題上採取幾乎對立的態度與政策，許多人將大選形容為「對歐洲的公投」或「文明的決戰」。

投票倒數不到一週，20日兩位候選人將進行電視辯論，主要議題包括民生、歐盟、烏俄戰爭與移民。

移民一直是兩人的重要分歧點。除了購買力，雷朋今年仍毫無意外地主打移民議題，她民族主義的移民政策向來為輿論焦點。

本屆大選中，雷朋把矛頭指向移民的「家庭團聚權」，也就是在收入與居住條件符合的情況下，合法移民能申請讓配偶與子女前來團聚。

延續上一屆參選的政見，雷朋說，「家庭團聚應由法律規範，將以嚴格條件禁止或限制」，這也是她移民政策的骨幹，但什麼樣的嚴格規範，雷朋並未明說。

根據法國內政部規定，家庭團聚是介於正常家庭生活基本權利與移民管制要求的中間和解地帶。另外，家庭團聚也受歐洲人權公約保障，理論上無法隨意撤銷。

為此雷朋表示，若當選，將把許多現行機制交由法國公民進行公投，其中包括修改憲法，不僅是為移民政策鋪路，更是為了讓國內法壓過國際法。

她認為家庭團聚是移民大量湧入法國的主要原因之一，她譴責1976年批准家庭團聚的法律，並控訴法規讓移民逐漸失去控制。

相對於雷朋高舉民族主義大旗大刀闊斧，移民政策不是馬克宏參選的主要議題，但仔細檢視，卻仍能感受到低調緊縮。

馬克宏今年沒有著墨在家庭團聚權或條件，而是瞄準庇護申請流程重整以及居留證核發條件。

首先，他將加速遣送「擾亂社會秩序」的移民，而庇護申請遭拒的難民，也將直接等同必須離開法國。馬克宏解釋，目的是為了「簡化繁瑣流程，確保加速送離」。

另外，長期居留申請的條件也將收緊，嚴格要求「法文成績」及「參與就業證明」，幾乎等同目前取得法國籍的條件。

雷朋曾說，「移民是21世紀最大挑戰之一」，表示她若上任，「這議題會是總統任期核心」。

在她的「移民公投」中，雷朋預計讓人民決定是否取消國籍的「屬地主義」，以及是否在就業與居住方面，採用「國民優先」原則，或家庭補助僅限於法國國民等。據雷朋說法，目的是要「減少法國對外國人的吸引力」。

馬克宏希望透過強化歐洲與國家邊境，改革申根區並「進一步管制移民」。但對於他稱為「自由鬥士」的難民庇護申請者，他表示將簡化接納流程。

根據易普索集團（Ipsos）今天公布的最新民意調查結果，選民對馬克宏第二輪投票意向上升0.5個百分點，來到56%，對手雷朋則是下降0.5個百分點，滑至44%，兩人差距在首輪投票後逐漸拉大，目前相差12個百分點。