通緝犯拒攔查狂飆遁工地藏 躲庫房反鎖遭甕中捉鱉

高雄一名通緝犯因騎機車闖紅燈被巡邏員警盯上，警方趨前示意停車時，男子卻加足油門逃竄，在市區道路狂飆，企圖擺脫尾隨在後的警力。最後棄車逃逸，躲進一旁的建築工地，員警呼叫支援警力到場逐層搜索，最後在工地人員協助下，在地下2樓的庫房中將男子逮捕，全案依詐欺及肇事逃逸通緝罪嫌移送偵辦。

高雄市一名通緝犯拒警攔查，在市區狂飆後遁入工地躲藏， 反鎖庫房內遭甕中捉鱉。(蘇育宣翻攝)

鼓山分局龍華派出所警員黃俊銘、吳軍鋒於18日下午5點左右行經鼓山區慶豐街時，發現兩部機車闖紅燈左轉，立即趨前攔查。張姓男子(40歲)轉頭見員警示意停車，不但沒有放慢速度，反而加速在巷弄及街道上竄逃，最後跑進一條死巷中棄車逃逸，迅速跳入菜園再躲到一旁的建築工地中，尾隨在後的員警立即快步追緝，也跟著跳入菜園並詢問路人，男子逃跑方向，並呼叫線上警力前來支援查緝。

警方將一樓出入口封鎖後進行逐層搜索，在將近30分鐘的找尋仍未見張男身影，直到發現地下2樓一間庫房反鎖，立即請來工地負責人幫忙開門進入，將躲在房間角落的張男查獲。初步了解，張男係高雄地方法院及橋頭地檢署分別在今年3月及4月發布詐欺、肇事逃逸通緝在案，目前在另一處建築工地打零工維生，沒想到因為闖紅燈露餡，全案訊後依法移送偵辦。