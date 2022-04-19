【愛傳媒特約記者吳思賢報導】連日確診人數激增，有民眾反應防疫中心的1922專線以及地方政府的防疫專線根本打不通，家中有人疑似確診，真是求助無門。

住在新北市板橋區的民眾表示，昨天晚上有家人出現不舒服的情況，擔心是不是確診，因為已經晚上六點多，是下班時間，只能打24小時防疫專線，沒想到新北市衛生局的24小時防疫專線一直佔線，連續打了一個多小時都沒是忙線；過程中也打防疫中心的1922專線，不是系統忙碌，就是雖然接通，但是在聽完一堆語音之後，不管改按1、2、3、4哪一個指示號碼，都忽然完全沒有聲音，不知道是什麼情形。

板橋區的民眾說，他後來直接請去附近的地方醫院求助，門口護理人員一聽到這位民眾的家中疑似有人確診，立刻請他退出大門以外，還說請直接去大醫院掛急診，地方醫院及診所都沒辦法處理。

經過提醒，這位民眾打電話去位於新莊的台北醫院詢問，針對疑似確診應該怎麼處理，終於得到比較確切的答案，就是直接聯絡防疫計程車送到大型醫院的急診室，而且建議如果當事人還可以自主行動，家人盡量不要同車陪伴，以免也確診。

民眾感慨說，他完全能夠體諒各地確診人數增加，防疫中心與衛生局人員應該已經忙壞了，但是連想要找到疑似確診該怎麼處理的資訊，上網Google找了很久也沒找到，官網的很多資訊都沒有直接回答，打去防疫中心或是衛生局24小時專線，不通就算了，就算通，語音講的都不是疑似確診者在求助時想要知道的資訊，建議政府應該要趕快加強這方面的資訊提供，以免民眾無所適從，不只會累壞相關的防疫人員，萬一造成疫情擴散就更不好了。