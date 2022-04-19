本土疫情嚴峻，民眾快篩試劑需求增加，許多人跑遍藥局、藥妝店都買不到，疫情指揮中心表示，快篩不用天天篩，而是要在4種況快才需要使用，包括確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊等，《中時新聞網》整理7大QA，讓你一次看懂，買不到快篩該怎麼辦。

一、哪一類人要使用家用快篩？

自覺有相關症狀或有風險者就可以使用快篩，若曾和確診者接觸或收到衛生局發送的足跡重疊細胞簡訊，一旦出現症狀應直接前往社區篩檢站做PCR採檢，無症狀者建議快篩。

疫情指揮官陳時中表示，在感染病毒比例高的地區，如確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊等4種狀況才需要使用快篩，強調家用快篩不用天天篩。

二、哪裡可以買到快篩試劑？

四大超商、藥妝店、藥局及醫療器材行都有販售。

三、販售規格和價格？

以四大超商來說，7-11販售6款快篩試劑，包括羅氏、福爾威創、台塑等，羅氏5入為1499元，其他則是單支包裝，售價落在300至340元。

全家賣有7款，如羅氏5入1800元和單入360元、福爾威創單入350元、快得利2入750元、飛確2入599元、亞培單入300元及亞培4入1160元。

萊爾富販售3款，包括羅氏5入1800元、單入360元、福爾威創5入1700元。

OKmart販售1款，為羅氏5入1749元。

四、哪裡還可以買到快篩試劑？何時買比較容易有貨？

大多數的通路都是以門市現貨為主，只有OKmart是採會員預購，建議民眾出門前可先打電話到門市確認，以免撲空。

五、跑遍藥局和超商都買不到快篩，該怎麼辦？

指揮中心表示，目前快篩試劑通路仍以藥妝店、超商為主，若現有通路都買不到，待5月實施快篩實名制後，可望1人買到5劑。

六、公費快篩可以領嗎？哪裡可以領？

目前全台619處診所或衛生所（https://reurl.cc/ErKYAv）可領免費快篩試劑，但須經醫師認定後才可領取，且需付掛號費。

七、我可以使用醫院公費快篩嗎？

公費快篩以TOCC有職業暴露風險，或與近期感染事件公告活動足跡及其他人群聚集場所旅遊史，或依地方政府專案執行擴大採檢的民眾使用。