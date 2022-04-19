麻衣2000年以「SundayGirl」出道，之後嫁入豪門淡出演藝圈長達8年時間，近來傳出有意回台工作的她，找來熟悉日本業界的好姐妹當經紀人，最快上半年前就會全面復出，據悉不僅經紀人動用業界關係奔走，就連前經紀公司都有意幫助她再戰演藝圈。

麻衣與王泉仁的豪門婚姻僅3年就傳出婚變，如今麻衣與王家的豪門婚姻已進入司法程序，預計於上半年開庭，若需打離婚官司，律師費用將會是筆龐大開銷，加上獨自扶養小孩的她，得支付生活費及學費，因此傳出將重返演藝圈，根據《CTWNAT》報導，她為此找來熟悉日本業界的好姐妹當經紀人，規劃未來演藝事業相關事宜，如今更動用業界關係，向數家家電品牌及團購網，釋出合作意願。

當年麻衣以「SundayGirl」出道後，憑著一口流利中文、日文闖蕩演藝圈，最紅時手頭上多達4個節目，當時的經紀公司吉本興業，可以說是力捧她不遺餘力，不僅安排她與小淳主持，還安排與今田耕司、木佐彩子主持沖繩國際影展，讓麻衣在日本知名度直線攀升，雖然她已經淡出演藝圈多年，但與會長大崎洋仍維持聯繫，對方在得知她有意復出後，也樂見其成表示：「隨時回來都可以」。

根據了解，麻衣若重返演藝圈，很可能再次接下主持工作，擔任節目嘉賓聊育兒、美容等主題，至於想返台工作礙於疫情升溫，目前看來仍有些難度。