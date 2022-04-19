新北市三峽一名18歲確診男子在居家照護時，故意不帶手機外出打球、跑去買女友生日禮物，還高調PO上IG限時動態，遭新北衛生局重罰150萬元，如今他的女友也因為IG限時動態上一句「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，被台北市衛生局盯上調查中。

新北衛生局表示，三峽18歲男子14日確診後，同住家人及女友等密切接觸者也採檢陽性，但男子16日卻大方在IG限時動態貼出通報單確診個資，還打上「恭喜中獎」，隨即將手機丟在家中，跑去外面與球友打球，甚至還跑去買Apple Watch給女友當生日禮物。

囂張行徑引起新北衛生局注意，並在17日上午會同警方至該男子家中查訪，確認男子確實在居隔期間外出後，以其無視防疫、公然挑戰公權力為由，重罰150萬元。

不料，新北18歲男的女友看到男友被罰150萬後，竟在IG限時動態發文「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，再度引起衛生局關注，衛生局18日晚間證實女子IG留言涉違反防疫規定，經查這名女子住在台北市，已通知北市衛生局調查中。