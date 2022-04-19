小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股連續四季大戶、中實戶人數都呈現下滑，同時間散戶卻大舉進場，台股也因此出現主力大戶落跑、散戶大舉進場接刀的狀況，即使有去年上市櫃稅後大賺近4.3兆元的利多，仍難脫離籌碼凌亂造成拉高就有人賣的景況。

【1】大戶、中實戶 連四季落跑

台股指數長達一年「（萬）七上（萬）八下」，主力落跑、散戶接刀。證交所18日公布台股集中市場第一季大戶及中實戶人數，雙雙滑落至2,799人及21,926人，同步寫下近五個季度來新低，但散戶則攀升至433.62萬多人，不但季增21.6萬人，且是歷史單季第二高。

【2】外資賣不停 台股萬七再失守

市場「利空雲集」，空軍瀕臨城下，台股18日再受俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）放鷹、通膨高漲、上海封控、電子庫存調整等「八大利空」罩頂，指數再跌破「萬七」大關，連16,900點也跌破、終場下挫105點，收盤創逾一個月低，外資也連三日提款323億元。

【3】打通上海、昆山、蘇州物流通路… 陸搶救長三角斷鏈危機

近期以上海為首的長三角地區為了防疫採取嚴厲封城措施，令物流運輸大亂，進而衝擊全球供應鏈。在斷鏈危機進逼下，大陸政府從中央到地方正全力總動員，設法打通上海、昆山、蘇州等地的物流運輸血脈，務要確保產業鏈供應鏈順暢。

【4】10檔半導體 法人撐腰

半導體人氣大退潮，18日上市櫃半導體股成交值占比各銳減至二成及三成出頭，各寫下2021年7月12日來及2020年11月3日來新低，收盤指數也雙雙寫波段新低。

【5】長榮今年獲利看增五成

長榮（2603）3月與第一季營收同創歷史新高，成長動力高於市場預期，內外資大型研究機構持續看好後市，高喊買進論調不變，中信投顧最新更登高一呼，預言長榮2022年獲利將再爆發式年增五成，每股純益從2021年的45.18元，大進化至68.14元，突破市場預期天花板。