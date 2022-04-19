日籍女星麻衣2014年與身價30億、台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結婚，不料豪門婚生變，最終帶著兒子飛回日本定居，過著單親媽生活專心帶娃，自此就鮮少曝光，淡出演藝圈已8年，直到最近她一改低調，積極更新推特並創IG帳號，主動透露兒子上小學，將展開新人生，還po照表示想念台灣美食，如今爆出她正秘密準備復出計畫，找來對日本業界很熟的好姊妹擔任經紀人，已開始跟許多廠商洽談合作意願。

麻衣與王泉仁的豪門婚，僅維持3年就傳出婚變，她索性帶著孩子飛回日本生活，遠離是非，但也自此開始很少跟老公王泉仁見面，去年一度傳出王泉仁將與空姐女友三婚，麻衣卻罕見發文「一件事實我要說，我們沒有離婚」，據《CTWANT》報導，麻衣與王泉仁的婚姻已進入司法程序，預計在上半年就會開庭，若須打離婚官司，對麻衣來說律師費將是一筆不小的開銷。

麻衣與兒子目前仍定居日本，這些年她偶爾會分享育兒日常，身為豪門媳婦的她，帶孩子並不輕鬆，一早5點40分就起床做早餐兼幫兒子帶午餐便當，之後送兒子去上學，中午過後去接孩子下課，或上才藝課或陪兒子去公園玩，她就跟一群孩子的媽不分寒暑地在一旁邊守候邊聊天，之後回家準備晚餐，飯後陪孩子做功課、整理家務等，常不小心在客廳睡著，醒來已半夜，才回房間睡覺，隔天又是新的開始。

如今兒子上小學，麻衣終於可以輕鬆點，不但不用準備便當能睡晚點，晚上也有自己的時間，而麻衣如今負擔兒子生活費、教育費，還得打離婚官司，據悉因此決定重返演藝圈，最快上半年就會復出，她3月時還特地開了IG帳號，在簡介處寫下：「A new beginning，still a secret…(嶄新的開始，但還是秘密)」，被認為是在為復出暖身。

對於麻衣復出一事，她的友人私下證實這個消息，但很替朋友叫屈，表示如今是孩子大了，麻衣的確是有意願重返演藝圈，從事她喜歡的工作，「不然她只能默默當無法出聲的豪門媳婦太可惜了」，至於她跟王泉仁的婚姻是否進入司法程序？友人則低調表示這是麻衣的私事，不方便多談，但並未正面否認。