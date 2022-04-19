「鶴」在中國文化中有長壽的崇高寓意，而在遼寧省發生一起驚奇事件，一隻丹頂鶴（又名仙鶴）無預警飛入該處辭世的長者靈堂，待上整個下午才離去，影片曝光在網路上，隨即引起網路熱議。

綜合陸媒報導，大陸遼寧省盤錦市一名87歲老翁辭世，其家人於家中舉辦喪葬儀式，卻突然飛入一隻丹頂鶴（又稱仙鶴），鶴先是站在門外觀望許久，隨後踩著優雅的步伐慢慢步入靈堂，讓眾人又驚又喜。

不僅如此，鶴在靈堂待了整個下午，當眾人在靈堂內嗑拜老翁神主牌時，丹頂鶴也在旁若有似無地輕晃頭部，舉止猶如在哀悼老翁，也有人嘗試請鶴啼叫2聲，鶴好似聽懂人話，下秒隨即應和，有靈性的反應讓眾人趕緊送上玉米與蔬菜，還趕赴市集買回新鮮漁獲餵食，鶴直到接近傍晚才展翅離去。

丹頂鶴在中國文化中帶有長壽寓意，為地位崇高的鳥類。（圖／Shutterstock）

驚奇的經歷曝光在網路上後，隨即掀起熱議，不少網友表示，「不管真相如何，總是這對家屬是一種安慰了」、「這是上輩子積德了」、「駕鶴西去，老人家去另一個美麗的世界啦」、「這家人蓬蓽生輝了」；還有網友推測，老翁生前或許救過該隻鶴，鶴才回來報恩。