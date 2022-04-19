英超曼聯巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）向他的4億名球迷宣布一則沉痛的消息，他的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）18日產下的雙胞胎男女，其中的男嬰不幸夭折，他在IG以葡語、西語、英語3種語言寫道：「我們以極大的悲傷宣布我們的男寶寶去世了，這是天下所有父母最大的哀痛。此刻唯有存活下來的女寶寶給予我們支撐下去的希望與快樂。」

今年37歲的C羅在去年10月就向大家預告女友喬治娜的龍鳳胎，這個悲傷的消息也令球迷心碎，短短數小時就獲得800萬人關注。曼聯球團回覆：「你的痛苦就是我們的痛苦，我們傳給你的家庭愛和力量。」英國體壇名人包括隊友拉許佛（Marcus Rashford）與牙買加短跑名將波特（Usain Bolt）都發文哀悼，拉許佛寫道：「為你和喬治娜祈禱，兄弟，我很遺憾。」

C羅的前東家，西甲皇家馬德里發表聲明：「我們親愛的C羅，他與女伴喬治娜的一位孩子夭折，球團主席與董事會成員都感到深切的悲傷。皇馬共同承擔C羅家庭的痛苦，並送出他們的溫暖。」曼聯的敵隊曼城球團也寫信支持C羅。

同時C羅表示：「我們也想感謝醫生與護理師的專業照護與支持，我們都極度痛苦，懇切地請求大家在這個時候給予我們一點隱私。」他平日樂於分享生活的點滴，這回希望可以靜一靜。C羅目前有5個孩子，長子小C羅於2010年出生，由C羅取得監護權。他在2017年6月獲得一對龍鳳胎，現任女友喬治娜2017年11月產下一個女兒，2022年4月再留下一個女嬰。