每年發送股東會紀念品是股民的小確幸，今年晶圓代工二哥再度以角落小夥伴帆布包當作股東會紀念品，因聯電近期股價不斷破底，昨日收在46.2元，創下11個月來新低價，讓網友直言「看到那個股價，股東去還笑得出來嗎」、「股價真的滾去角落了」。
聯電連續三年股東會紀念品以超夯的角落生物為主角，2020年為角落小夥伴陶瓷杯，去年跟今年則同樣發送角落小夥伴帆布包。聯電近期股價表現弱勢，但股東人數持續增加，截至至4月15日已達95萬9310人，創今年來新高，今年來股東總人數增加19萬4800人，持股10張以下的股東人數增加16萬7621人。
想領股東紀念品有T+2交割規定，必須要在股東會召開前62天成為股東，聯電今年5月27日股東會，最晚要在3月28日買進股票。聯電今年預計每股配發3元現金，以昨日收盤價計算，殖利率達6.49%。
聯電連2年送角落小夥伴帆布包，引發網友熱議，紛紛表示「股價真的滾去角落了」、「員工笑呵呵，股東去角落」、「紀念品我不要了，把錢還我」、「一樣的紀念品，股東心境不同了」、「虧的錢不知道可以買多少角落生物周邊」、「從60幾跌下來，可以買一千份紀念品」、「去年沒送完今年繼續清庫存的概念」。
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