新冠肺炎疫情延燒，台灣連續4天本土確診數破千例，演藝圈也拉警報，三立八點檔《一家團圓》劇組昨傳出女主角李燕自行快篩出現陽性反應，李燕將在今（19日）做PCR，消息一出後許多網友都紛紛留言關心「身體還好嗎？多休息」，對此，也釣出李燕親回應。

李燕今早則在臉書發文為自家保養品宣傳，不過多數網友看到她快篩陽性的消息，紛紛留言關心李燕的身體狀況「昨天被妳的新聞嚇到啦，妳還好吧～一定會沒事的 多休息」、「乖乖待在家，要好好照顧自己，妳平安沒事」、「你還好嗎？」、「身體還好嗎？多休息」，對此，李燕也親回應表示：「我今晚來解答」，雖然她沒有多說身體狀況，不過李燕則表示自己「睡回籠覺去」，看似向外界報平安。

李燕是昨天進劇組例行快篩時，發現是兩條線，雖然第二條線不明顯，不過她今天將做PCR，而李燕一看到自己快篩出現兩條線，她就直接回家隔離。對此，三立則表示，同組工作人員與演員，快篩皆為陰性，但為求慎重，外景班已立即撤班。而劇情內容將配合演員變動，進行劇情調整，也期待演員健康重返工作崗位。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。