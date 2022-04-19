衛福部鬆口規劃讓幼童施打疫苗，但首先同意的是讓兒童使用莫德納疫苗，因美國尚未准許兒童打此款疫苗、只核准打BNT，引爆國內家長反彈，憂心孩子成「白老鼠」。對此，國民黨立委鄭正鈐在政論節目中砲轟「陳時中在找麻煩」、名嘴李永萍則要陳時中去選舉別 當指揮官、其它同場來賓也頻搖頭，讓同台綠委鍾佳濱頓時表情嚴肅。

美、日等國目前只同意兒童施打專屬BNT疫苗、未准許打莫德納，引起國內家長憂心。鄭正鈐昨（19日）晚在《少康戰情室》指出，指揮中心直到本周三（20日）才要召開會議決議如何施打莫德納，且此舉如果台灣是亞洲最先，也代表「最先變成白老鼠！」；他並直言，現在兒童沒BNT可打，「就是因為庫存是0」。

鄭正鈐並稱，即使是開放兒童打莫德納，國內目前庫存也約僅剩70萬劑，而台灣的兒童多達120萬人；至於兒童要怎麼打莫德納？指揮中心要到明天（20日）才召開會議決議，會否再次面臨去年無疫苗可打的窘境？值得關切。

鄭正鈐更怒斥，指揮中心無法清零，卻不肯說出與病毒共存而發明「新台灣模式」，且給出的資訊相當零碎，陳時中有時公布的資訊甚至還是在特定媒體專訪時講的，民眾得自己去看節目獲得資訊，甚至選戰將至，政治人物如何跑場的規定也沒講清楚，讓他直呼「真的是在幫大家找麻煩！」。

鄭正鈐的言論讓綠委鍾佳濱（左）面色相當凝重。（本報資料照）

鄭正鈐表示「陳時中現在既是防疫指揮官，也是潛在台北市長候選人，真的覺得讓他專心去做一件事情，不要兩件事情都握在手上」。此時，在場的時事評論員李永萍開酸，建議「他（陳時中）那麼愛選舉就讓他去吧，別留在那裡（指揮中心）做了」，鄭正鈐的連番砲轟，除了讓同台立場接近的時事評論員陳鳳馨、前國健署署長邱淑媞頻頻搖頭外，也讓同台的民進黨立委鍾佳濱在一瞬間表情嚴肅，甚至感覺有些僵硬。