FII工業富聯(601138.SH)18日公告，對軟銀願景基金2期（SoftBank Vision Fund 2）領投的思靈機器人（Agile Robots）完成追加戰略投資，此次投資金額3000萬美元，連同去年9月投資的450萬美元，對思靈機器人的累計投資金額達3450萬美元。

工業富聯表示，此次對思靈機器人進行大規模戰略追加投資，為集團針對新產業布局上的戰略性作為，有利於持續拓展高精度智慧化應用場景，掌握產業鏈關鍵技術，加速第二成長曲線。

思靈機器人成立於2018年，為2020年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司，在德國慕尼黑及中國大陸北京設立雙總部，創始成員大多來自德國航空太空中心機器人研究所（DLR/RMC）及哈爾濱工業大學等世界知名院所。

思靈機器人擁有世界頂尖的力控技術和機器人控制技術，以及機器視覺、人工智慧、自主規畫、機器人大腦及操作系統等核心技術，並在多地建立生產基地。經過此輪融資後，思靈機器人估值已突破10億美元，躋身獨角獸行列。

思靈機器人去年9月完成C輪融資，躋身獨角獸行列，工業富聯就曾以產業投資人身份投資450萬美元。其自主研發的人工智慧自動化解決方案涵蓋了世界級的力控機器人、演算法平台、自主決策和操作系統等。

該解決方案已經取得工業富聯的認證，將在3C精密製造、新能源車產業鏈、醫療、農業等領域實現落地。思靈機器人也將協助工業富聯在生產環節實現更加智能化的布局，雙方也將推展先進綠色製造解決方案，應用於新能源車及半導體等領域。

工業富聯去年進行晟豐基金、恒驅電機、思靈機器人4筆投資，今年3月以有限合夥人身份，認繳興微基金人民幣98億元基金份額，加上此次追加投資思靈機器人，今年對外投資金額已超過人民幣100億元，接近去年投資總額的4倍。