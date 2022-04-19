NB光學鏡頭廠先進光(3362)對同為NB光學鏡頭廠久禾光電(6498)公司及其董事長王世岳等二人，向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，請求連帶賠償新台幣1億元，先進光表示，未來若有其他侵權事實，擬於法院調查損害賠償後擴張請求金額。

光學鏡頭專利訴訟從智慧型手機鏡頭延伸到NB光學鏡頭，國內兩家NB光學鏡頭廠爆發專利訴訟，先進光對久禾光公司及其董事長王世岳等二人，向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，先進光表示，久禾光公司產銷之薄型筆記型電腦用3片式及4片式光學鏡頭各系列產品，侵害公司所有之中華民國第I572888、I561850、I546561及I580996號光學成像系統發明專利權，公司已提起專利侵權訴訟，請求停止侵害、銷毀侵權產品等，以及連帶賠償公司新台幣1億元。

先進光亦強調，未來若有其他侵權事實，不排除將加大求償範圍。

先進光今年前3月合併營收為9.83億元，年增10.11%；先進光表示，儘管目前市場變數多，預期全年還是會比去年好。

久禾光表示，公司目前尚未收到書面文件，未能得知具體事由；待收到法院公文後，公司將與律師研議後續事宜；目前公司運作一切正常，營運及財務皆未受任何影響。