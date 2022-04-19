華南雲雨區今天東移接近台灣，氣象局長鄭明典表示，目前雨帶通過北台灣，雖然雨勢不會太強，但雨帶寬，可能會持續一陣子。氣象局則表示，上午以多雲偶飄雨為主，越晚降雨會越明顯，尤其是北部。

鄭明典今早在臉書PO出一張雷達回波圖指出，雨帶正通過北台灣上空，不過雲頂發展不高，雨勢不會太強，但是雨帶寬，可能會持續下一陣子。從衛星雲圖更可以看出，一條長長的雨帶停留在北台灣。

從衛星雲圖上可以看到雨帶又長又寬。（氣象局提供）

氣象達人彭啟明也表示，今天仍是東北風的天氣型態，配合水氣，苗栗以北到宜蘭花蓮都有飄雨，雨勢不會很大，但就是持續斷斷續續有雨，溫度回升也有限，北部涼涼的，中南部雲量較多，溫度也略降。

氣象局表示，今上午時以多雲偶飄雨為主，但隨時間越晚降雨會越明顯，主要在北部地區的降雨較持續，整日為陰雨的天氣，至於南部地區影響較小，仍是多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地低溫大多為18至20度，南部及台東再高一些，感受稍涼，白天高溫在北部及宜、花為21至23度，整日濕涼，中南部及臺東則可以來到27至29度，感受舒適偏溫暖。