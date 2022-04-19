新冠肺炎疫情持續升溫，南韓昨(18)單日新增超過4.7萬確診病例，儘管疫情依舊嚴峻，南韓政府宣布全面解禁社交距離，誓言要和病毒共存，除室內外配戴口罩規定，公共場所聚會諸多限制皆取消，回歸正常生活，怎料卻在解封首日，傳出男星李準基投入SBS新劇《Again My Life》拍攝之際，不幸確診新冠消息，令人不捨。

上月同劇組女星金智恩，出演女主角，二度確診新冠，不過新劇是以男主角戲份為主，後來並未影響拍攝進度，怎料作為男主角的李準基，飾演正義檢察官戲份頗為吃重，本月中箭落馬，據悉目前他正在家進行自我隔離，已取消所有《Again My Life》拍攝行程。

電視台出面表示，拍攝進度尚可並不影響新劇播出。李準基所屬經紀公司18日則說，李準基當天結束拍攝後，身體出現不適症狀，不過關於藝人健康狀況，僅有輕微喉嚨痛而已，並未出現其他症狀，允諾會將藝人健康放在首要考量項目，盡力協助恢復健康，也請粉絲不用擔心。

40歲的李準基重回過去，演高中生依舊青春耀眼。(圖/李準基 IG)

在《Again My Life》一劇中，李準基為扳倒劇中奸邪政客，不幸意外被殺，帶著前世記憶重回15年前高中時光，17日才剛過完40歲生日的他，穿上學生服卻毫無違和感，引起不小討論。如今已播至第四集，李準基考取韓國大學法律系，朋友有難出面協助培養人脈，也投資房地產累積資金，甚至設法干預都更計畫，為該劇創造令人驚喜的刺激感。