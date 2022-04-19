去年申請新冠疫苗緊急授權（EUA）慘遭滑鐵盧的聯亞生技，今年3月初重新送交試驗資料進行審查，目前正在等待最終結果。沒想到近期卻傳出集團內部爆發經營權之爭，創辦人王長怡在旗下聯生藥的董事長職務無預警遭撤換，而背後發動「政變」的主導者竟是王長怡的獨生女胡世一，引起市場譁然，對此，王長怡回應，目前公司還是由她主導，經營權不可能輕易被拿走，同時王長怡也認為，女兒是遭有心人利用，才會做出傷害她的事情。

聯亞生技集團旗下有兩間主要的子公司，分別是在興櫃掛牌的負責研發及生產疫苗的聯亞藥及負責疫苗原料生產的聯生藥，此次出現經營權之爭的就是先前由王長怡擔任董座的聯生藥。

鏡週刊報導，聯生藥在3月底無預警撤換王長怡改由崔贊捷擔任新任董事長，而背後支持崔贊捷當董事長的人，正是她的獨生女胡世一，對此，王長怡強調，經營權還是在自己手上，不可能輕易被拿走。

對於女兒與自己理念不同而出手搶經營權一事，王長怡護著女兒表示，女兒涉世不深，才被外人蠱惑，甚至點名崔贊捷與重要左右手林淑菁，「他們二位透過行政杯葛把持公司，企圖以蛇吞象的禿鷹手段，利用我的女兒控制公司。」

王長怡對女兒喊話，「其實公司的事業我很願意放給她，但不用這麼急。這或許是老天爺給我的功課，我跟女兒的互動還是很好，只是公事上認知不一樣。」