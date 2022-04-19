王姓男子等人因感情糾紛將一名少年押上陽明山圍毆，士林分局帶回主嫌等14人，訊後將移送法辦。（蘇育宣翻攝）

士林驚傳擄人凌虐 國中女討分手費 揪14人擎天崗圍毆「小男友」

陽明山擎天崗17日凌晨發生一起擄人霸凌事件。一名14歲少女疑似和14歲小男友分手後，向對方索討分手費，召來了10餘名友人，將少年當街擄走，押到擎天崗凌虐。士林分局獲報案後，趕赴擎天崗，帶回王姓主嫌等14人，訊後依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪嫌送臺灣士林地方檢察署、臺灣士林地方法院少年法庭偵辦。

士林分局分許接獲報案，稱轄區陽明山擎天崗，發生糾眾霸凌傷害事件，警方獲報後立即派遣線上快打警力馳赴現場查處，見現場王姓主嫌及共犯等14人對被害人施暴，當場以優勢警力救出被害人並將犯嫌全數壓制逮捕，另起獲棍棒、刀械及辣椒水等證物。

警方扣回數支球棒、辣椒水與刀械。（蘇育宣翻攝）

警方初步調查發現，本案起因於被害人與王嫌等人曾有感情糾紛，王嫌等人於17日晚間先於市區強押被害人並控制行動，再將被害人帶往擎天崗毆打，所幸本分局於獲報後迅速派遣優勢警力到場，將涉案犯嫌全數逮捕，並順利營救被害人並將其送醫救治，全案訊後依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪嫌送臺灣士林地方檢察署、臺灣士林地方法院少年法庭偵辦。

本分局嚴正表示，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，絕不容許訴請暴行鬥毆等情事，任何違法情事定迅速依法究辦，絕不寬貸。士林分局將持續加強防制轄內各類暴力犯罪，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。