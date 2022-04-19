聯準會啟動鷹式升息，將使長短端利差趨於穩定，對賺取利差的金融類股與抵押權型REITs均是利多，目前市場流動性寬裕，被視為具抗通膨效果的房地產REITs仍可望吸引資金流入；此外，特殊型REITs如通訊電塔、資料中心、塔台等，也在科技發展趨勢不變下，未來需求及成長性看佳。台股目前掛牌的REITs、不動產ETF包括FH富時不動產(00712)、群益道瓊美國地產(00714)，而富邦投信預計將於5月初募集「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」。

富邦投信指出，過去投資人對REITs的投資多半偏向美國，而美國確實也是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈，美國REITs的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此，「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數，特別擴大投資範圍到全球16國，包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地，並且以股利率為篩選核心，排除市值小於10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股，考量預扣所得稅與排除波動度前5大的個股後，精選全球殖利率最高的前30檔作為指數成分股。

根據2022年3月底的資料，全球入息不動產與基礎建設指數的投資國家比重，有34%投資美國、25%投資新加坡、英國、澳洲與香港分別佔8到9%，加拿大與日本分別佔5到6%，法國佔超過3%。而從產業類別來看，綜合多業種的多樣化類別佔27%、醫療佔23%、零售佔15%、工業與商辦分別佔10%，公鐵路、港口、資料中心與其他分別佔2到3%。

以群益道瓊美國地產(00714)而言，近期指數呈現周線連7紅，挑戰前高23.93元。