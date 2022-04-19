美國之音引述彭博社報導，由於Omicron病毒株疫情在中國不斷蔓延，加上中國政府應對封城措施已損害經濟運行，在中國的外國商會和公司的代表昨天（4月18日）會見中國商務部部長，討論防疫限制措施對外國在華企業的影響。

報導引述中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，中國商務部長王文濤4月18日會見來自美國、歐洲、日本和其他商會的代表。伍德克表示，這次會議是外國商界人士與中國高級官員分享他們的擔憂的機會，說明當前形勢緊迫性，「我所關心的是他們（能夠 ）傾聽。」

報導稱，上海美國商會謝絕評論，中國美國商會和中國商務部都沒有立即回覆置評請求。截至18日深夜，還沒有任何有關這次會晤的確切消息。此前，路透報導，中國歐盟商會4月8日致函中國國務院和副總理胡春華，詳細說明中國防疫措施如何影響到歐洲公司，並呼籲中國調整防疫措施。

信函表示，大規模測試和隔離的舊方式無法克服Omicron變異株帶來的防疫挑戰，目前為控制疫情而採取的措施正在造成重大干擾，從物流和生產一直延伸到中國境內的供應鏈。

信中表示，中國德國商會前一周進行的一項快速調查顯示，51％的德國公司的物流和倉儲以及46％的德國公司的供應鏈完全被中國目前防疫所擾亂或受到嚴重影響。中國美國商會及上海美國商會近期調查也顯示，在上海及中國各地的美國企業也面臨類似困境。

路透報導，中國「清零」防疫政策試圖對所有人進行檢測，並對陽性者進行追蹤和集中隔離。近期在上海和東北的吉林省等一些地區實施了嚴密的封城，試圖遏制爆發。但封城迫使工廠要麼停工，要麼通過「閉環」運作，把員工留在廠區以保持生產運行，同時限制外部運輸。但閉環操作也受到供應商關閉的影響。

此外，日本駐上海總領事赤松秀一4月15日致函上海副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映在滬日企因防疫措施面臨的諸多困難，希望能解決封城導致日本企業損失和其他業務中斷的擔憂。

赤松秀一表示，接到許多日企的申訴，有些企業的生產、供貨得不到保障，致使銷路和市場開始被其他地區的同行擠佔，不得不將生產製造向其他地區和國外轉移等。

赤松秀一還援引擁有2300多家企業會員的上海日本商會4月15日發佈的一項調查結果，列出日本企業對於上海防疫措施的擔憂，包括供應鏈中斷、糧食供應難以確保，以及銀行關門導致薪水等支付無法執行。

赤松秀一表示，實際情況不容樂觀，由於缺乏封控措施何時結束的資訊，企業無法營運業務。持續了一個多月的停工停產等引起的損失和對員工造成的影響以外，對今後預期的不確定性也成為制約企業活動的重大因素。

不過，中國政府的最新表態是誓將「清零」防疫政策進行下去。中共喉舌《人民日報》4月18日發表評論員文章，呼籲全民支持習近平提出的防疫政策，顯示對社會生活、經濟增長和全球供應鏈都造成嚴重損害的「清零」政策不會改變。