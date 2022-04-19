可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計服務領導廠商一元素(6842)宣布，將與中菲(5403)攜手進軍金融科技市場，第二季開始將共同推出以FPGA架構設計的高頻交易軟硬體整合方案。

一元素表示，近年來金融交易領域活絡，電子交易、演算法與智慧網路持續演進，隨著高頻交易的興起，專業投資人為提升收益，不斷尋求複雜度與精細度更高的程式交易策略，為傳統金融服務帶來創新的業務模式，對金融市場造成重大的影響，也重新定義金融服務的應用場景。而金融科技主要技術挑戰之一，在於降低交易延遲、保持運算效能的同時，如何進一步提升演算法的精密度和準確度，透過高速運算、資料儲存和網路加速器等各種功能，融合AI人工智慧與機器學習技術，進一步提升金融生態圈的價值鏈。

一元素總經理王建宇先生表示，FPGA同時具備高度並行的處理能力和較低的網路延遲功能，隨著高頻交易的應用普及，一元素為特定應用開發的軟硬體協同設計平台，將可為金融科技市場提供豐富多樣的低延遲算法交易應用，此次一元素和中菲攜手合作，將共同打造高頻交易專用的軟硬體解決方案，期提升金融科技加速演算系統，突破微秒交易壁壘。

一元素表示，在高頻交易的發展中，最受高度關注的尖端技術之一，就是採用FPGA(Field Programmable Gate Array)的硬體加速技術，實現低延遲和高度並行化運算處理，確保最佳系統交易速度和即時交易策略與風險控管。由於FPGA彈性化及客製化架構，所需要的IC設計相關專業技術，超出一般金融公司的能力範圍，一元素多年來致力於開發FPGA加速演算交易平台和高頻交易的核心矽智財，將有助於加速金融市場應用普及化，成為國內金融相關業者最佳的技術合作夥伴。

一元素這次透過原廠企業級的Alveo FPGA加速器卡，搭配自主研發的高頻交易平台矽智財，並結合中菲的證券交易軟體套件，攜手打造領先業界的新一代高頻交易平台。中菲電腦多年來發展財經金融軟體業，成功推出各項金融相關的軟體服務，包括市占率超過90％的銀行信託服務，以及證券交易、信託投資、複委託投資與財富管理等相關應用服務。