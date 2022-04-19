鉅橡(8074)自結前2月稅後盈餘為1300萬元，年減29.33%，每股盈餘為0.17元，鉅橡表示，公司生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，預估第2季會比第1季好，早盤股價開低。

鉅橡因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，鉅橡自結今年前2月稅前盈餘為1700萬元，年減26.51%，稅後盈餘為1300萬元，年減29.33%，每股盈餘為0.17元，累計第1季合併營收3.51億元，年增2.78%。

由於鉅橡生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，鉅橡預估，第2季會比第1季好。