許多男性將陰莖長度視為性能力的象徵，一提到尺寸就十分敏感，近日有英國醫藥網站分析86國的會員資料，發現男性陰莖平均長度為5.55英吋（約14.1公分），然而台灣卻遠低於平均值，只有4.24英吋（約10.8公分），在86國中排名倒數第2名。

根據《太陽報》報導，英國醫藥網站「From Mars」藉由分析來自86國的會員資料，發現平均陰莖長度最長的前5名國家，第1名是厄瓜多的6.93英吋（約17.6公分）；其次分別為喀麥隆6.56英吋（約16.6公分）、玻利維亞6.5英吋（約16.5公分）、蘇丹6.48英吋（約16.5公分）、海地6.3英吋（約16公分）。

歐美國家中，荷蘭、甘比亞以及古巴，以6.25英吋（約15.9公分）並列第7名；法國則是以6.2英吋（約15.7公分）排第11名；德國以5.72英吋（約14.5公分）排名第39名；西班牙以5.45英吋（約13.8公分）排第53名；美國及英國則是低於86國平均，分別以5.35英吋（約13.6公分）、5.17英吋（約13.1公分），排第59名、第66名。

至於亞洲國家中，印度平均長度5.4英吋（約13.7公分），排名第56；日本5.34英吋（約13.6公分）排第61名；南韓5.18英吋（約13.2公分）位居第65名；大陸5.15英吋（約13.1公分）排名第68名；菲律賓4.27英吋（約10.8公分）名列第84名；台灣4.24英吋（約10.8公分）排名第85名，只贏過平均3.95英吋（約10公分）的柬埔寨。