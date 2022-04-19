昨日新增1390例本土個案，精神科醫師沈政男表示，本土沒有大幅增加是好消息，但依照各國的Omicron曲線圖顯示，都會先看到一個腰部點，確診數先平緩後再大幅增加、達到頂端，在台灣的高點來臨前，提醒衛生單位仍要繼續圍堵。另外他也針對新北市不再公布足跡被網友罵翻一事說，足跡真的沒有這麼重要，但新北市最讓人擔心的是疫調與匡列量能是否要被超越，或者被認為不重要，「如果是，那麼腰部點很快就會到來」。

沈政男昨（18）日於個人臉書分析，本土個案沒有大幅增加，就是好消息，只是看各國Omicron曲線都會看到一個腰部點，也就是會先平緩增加，每天新增幾百、幾千，持續一陣子會讓人有「Omicron也不怎麼樣嘛」的錯覺，就在大家稍微放寬心時，曲線就會以幾乎垂直的角度往上衝去，很快達到頂端，這個點在台灣什麼時候會來？發生在多少確診數沒人知道，「大家仍要繼續努力圍堵！」

新北市日前宣布單日確診數破千，就不再公布足跡，遭大批網友抗議，沈政男直言，足跡真的沒有這麼重要，因為基本上是人對人傳染，走過以後會留在空氣中感染他人，若真的擔心有染疫風險，最好的方法就是不要出現在不能戴口罩的公共場所。

沈政男也說，新北市最讓人擔心的其實是疫調與匡列量能是否要被超越了？或者認為不重要了？「如果是，那麼腰部點很快就會到來」。

至於台北昨新增270例，北市長柯文哲說隔離6萬人會大亂，但沈政男認為如果不居隔，讓接觸者都進入社區，染疫人數會暴增，過了腰部點，對民生運作是重大考驗。另外，基隆的單日確診人數也達百人，意味來自雙北的擴散壓力越來越難抵擋，桃園應該還有下降的可能，新竹則是看起來呈現穩定，代表病毒要跨越北北基桃有遭遇阻礙。

沈政男也提及停課問題說，應該可以開放大專院校各自決定，畢竟都可以自己念書了，至於中小學，他認為現階段大家仍在意確診者足跡，「怎麼放心回到有確診師生的校園上課？」歐美各國花了2年才學會所謂共存，台灣社會需要一點時間，他建議所有學校與班級都應建置實體與網路雙軌教學，讓同學與家長自行選擇上課方式。

沈政男說，「很快喔！當新增破萬，甚至破十萬，所有停課標準都會被衝破」，屆時一定要使用網路教學，就像歐美一樣，染疫者在家休息，其他同學採實體上課，但這不是三天五天可以做到的事。