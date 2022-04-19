日籍女星麻衣2014年與台塑家族長孫王泉仁結婚，育有1子的她婚後即淡出演藝圈，不料結婚才3年就爆婚變，婚姻真實狀態也等同名存實亡，麻衣選擇遠離是非之地，帶著兒子飛回日本定居，這8年時間，她不時會在社群分享育兒日常，昨天深夜(4/18)麻衣大爆「日本の媽媽 暗黙の規則(潛規則、不成文規定)」，透露每個去接送孩子的媽媽，都會遵守。

麻衣與王泉仁結婚僅3年就爆婚變，之後她帶著兒子在日本定居，過著單親媽的生活，跟王泉仁自此幾乎沒再見面，去年男方爆出將扶正空姐女友，打算三婚，向來低調的麻衣突然po文宣示主權「一件事實我要說，我們沒有離婚」，但今天有報導指出，兩人的婚姻已進入司法階段，而如今兒子已上小學，麻衣打算返台復出演藝圈。

麻衣今年3月突然開了IG帳號，在簡介處寫下「A new beginning，still a secret…(嶄新的開始，但還是秘密)」，似乎在為復出鋪路，她也開始積極更新，昨天深夜，麻衣大爆日本媽媽的特殊潛規則，那就是「全身穿著navy blue(紺色/指深藍色、蔚藍色)衣服及透明絲襪及低調高跟鞋，參加活動及接送小孩上下課」。

麻衣透露，據她觀察這個不成文規定，似乎只在東京媽媽群中才有，而她有些叛逆，「沒有完整的守日本媽媽基本獨特潛規則」，可雖說如此，但不知不覺中，她的衣櫃中竟充滿了這個顏色的衣服，不禁大嘆「我也想知道到底是誰發想的，真的是個『謎』」，而她目前「想拿回來自己的色彩」，還在研究日本媽媽們的穿搭風格中，之後又感性po文，吐露雖然已40歲，但想抬起頭拿回自己和自信，「不用怕，因為妳(你)有在不斷的努力。不用怕，因為妳(你)有滿滿的愛。感謝妳現在所擁有的。我會站起來。拿勇敢心去面對困難」，並跟自己喊話「享受這年紀吧」。